Slovenská aerolinka lietala do Chorvátska. Dnes je milióny v strate, zachraňuje ju materská firma

Málokto možno tuší, že na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika sídli spoločnosť AirExplore. Začínala v roku 2010 s jedným lietadlom, vypracovala sa však na významné meno v segmente prenájmu lietadiel. Jej hospodárske výsledky však naznačujú, že aj napriek obrovským tržbám je vo finančných problémoch.
Na svojom webe sa pritom firma pýši pôsobivými štatistikami. S flotilou dvanástich lietadiel vraj prepravila spoločnosť viac ako 10 miliónov pasažierov. Od júna 2023 patrí do medzinárodnej skupiny Avia Solutions Group, najväčšieho poskytovateľa ACMI služieb na svete s flotilou presahujúcou 120 lietadiel na šiestich kontinentoch.
Jadrom sektora ACMI je prenájom lietadiel a personálu podľa potreby iným spoločnostiam. O téme informovali Hospodárske noviny.
V lete 2020 AirExplore dokonca v spolupráci s letiskom v Bratislave spustil svoju prvú (a doteraz jedinú) pravidelnú linku pod vlastnou značkou. Lietalo sa dvakrát týždenne z Bratislavy do chorvátskeho Splitu.
Linka však fungovala počas letnej sezóny 2020, no v nasledujúcich rokoch ju neobnovili. Odvtedy sa AirExplore vrátil k svojmu hlavnému biznisu, teda k prenájmu lietadiel s posádkou iným aerolinkám.
Tržby viac ako 100 miliónov
Samotná spoločnosť sa môže pochváliť tržbami, ktoré sa z takmer 13 miliónov v roku 2020 zvýšili až na 118 miliónov eur v roku 2024. Ani to však nestačilo ku kladným hospodárskym výsledkom, firma skončila rok 2024 v strate takmer 12 miliónov eur. Súčet dlhodobých a krátkodobých záväzkov sa podľa Finstatu dokonca pohybuje na úrovni 50 miliónov eur.
Skupina Avia Solutions Group, ktorá je vlastníkom slovenskej AirExplore, v októbri 2025 podľa portálu ch-aviation predala lotyšskú časť SmartLynx Airlines a spustila program konsolidácie svojich európskych pobočiek s cieľom zefektívniť prevádzku pod tromi hlavnými značkami.
Ako výsledok sa SmartLynx Airlines Estonia a SmartLynx Airlines Malta zlúčia. Konsolidácia sa dotýka viacerých aerolínií vrátane KlasJet, s ktorou by sa mala zlúčiť slovenská AirExplore.
Vyhli sa konkurzu
Na internom stretnutí zamestnancov 16. januára 2026 podľa informácií portálu Blacklist vedenie spoločnosti AirExplore oznámilo, že firma bude zlúčená s litovskou spoločnosťou KlasJet, ktorá sa zameriava predovšetkým na biznis a charterové letectvo, zatiaľ čo AirExplore pôsobí najmä v segmente pravidelnej a charterovej osobnej dopravy. Treba však dodať, že portál Blacklist má rozporuplné renomé, mnohí ho obviňujú z vydierania leteckých spoločností výmenou za to, aby ich platforma neuviedla na svoj zoznam.
Podľa záznamu z obchodného registra z 10. februára 2026 je novým konateľom firmy AirExplore Justinas Bulka z Litvy, aktuálny generálny riaditeľ spoločnosti KlasJet. Informácie portálu tak korešpondujú s realitou. Na tom istom stretnutí oznámil svoj odchod aj dlhoročný generálny riaditeľ a spoluzakladateľ AirExplore Martin Štulajter, ktorý vo firme pôsobil 16 rokov. Aj ten sa vyjadril kriticky k portálu Blacklist.
„Blacklist je subjekt zaoberajúci sa vymáhaním pohľadávok, ktorý sa zapojil do šírenia útočných a zavádzajúcich informácií,“ vyjadril sa pre Hospodárske noviny. Nechcel vraj komentovať žiadne údajne nepravdivé tvrdenia.
Tvrdenia o tom, že by firma mala zaniknúť, však rázne odmietol a potvrdil, že spoločnosť sa spolieha na reštrukturalizáciu materskej firmy.
Tento krok je podľa informácií, ktoré má vraj portál Blacklist z prostredia spoločnosti, vnímaný ako spôsob reštrukturalizácie a vyhnutie sa úpadku, pričom záväzky a dlhy AirExplore by sa mali legálne preniesť na KlasJet. Finančná kondícia litovského operátora však nie je najstabilnejšia, čo vyvoláva otázky, ako sa s touto záťažou vyrovná.
3 milióny poslané inej firme
V novembri 2025 bola spoločnosť vraj cieľom finančného podvodu. Vedenie spoločnosti informovalo, že poslalo 3 milióny eur „omylom inej spoločnosti“. Podľa portálu Blacklist to však nie je ojedinelý prípad a hackeri sa často snažia získať prístup k interným e-mailom leteckých spoločností. Následnou analýzou platobných tokov sa snažia napodobniť komunikáciu s partnermi s cieľom presmerovať platbu.
Suma 3 milióny je však ojedinelá, doterajšie podvody sa pohybovali v desiatkach až stovkách tisíc eur. Skepticky sa na to pozerajú aj zamestnanci spoločnosti. Už pred údajnou podvodnou transakciou vraj firma meškala s výplatami a dlhovala viacerým obchodným partnerom.
Či spojenie so spoločnosťou KlasJet najväčšej slovenskej leteckej spoločnosti pomôže, ukáže až čas. Výsledky hospodárenia pôsobia kriticky a letecký priemysel je nesmierne ťažký podnikateľský sektor.
