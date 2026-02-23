Slovenka sa pýta, ako využiť 3000 eur: Podľa mnohých je to nič, radia šetriť viac

Mamička troch detí píše, že do leta plánujú doma našetriť 3000 eur a prosí ostatných o radu, na čo tieto peniaze minúť.
V diskusnom vlákne približuje, že doma ešte nie sú rozhodnutí, ako nasporené peniaze využiť. Zvažujú opravy na dvore rodinného domu, no zároveň uvažujú, že by si radšej dopriali dovolenku, na ktorej neboli roky.
Treťou možnosťou je peniaze šetriť ďalej. „Ďakujem za rady a názory,“ dodáva.
Ako využiť 3000 eur?
Slováci okamžite začali pridávať svoje názory na to, ako najlepšie využiť 3000 eur. Medzi najčastejšími odporúčaniami sa objavovalo, aby rodina peniaze nevyužila a šetrila ďalej.
Mnohí komentujúci zdôrazňovali, že ak ide o jedinú finančnú rezervu v domácnosti, míňať ju netreba. Podľa viacerých potrebuje viacčlenná rodina viac úspor a s týmto názorom by určite súhlasil nejeden finančný poradca. Príkladom je Dave Ramsey, expert známy vďaka svojmu programu The Ramsey Show, kde radí ľuďom, ako efektívne plánovať rozpočet, riešiť osobné financie a vyrovnať sa s dlžobami.
Ramsey pri šetrení odporúča postup podľa svojej metódy známej ako 7 baby steps. Prvým krokom je vytvorenie núdzového fondu vo výške 1 000 dolárov (alebo eur). Následne odporúča zbaviť sa všetkých dlhov okrem hypotéky. Tretím krokom je vybudovanie plnohodnotného núdzového fondu, ktorý pokryje 3 až 6 mesiacov životných nákladov.
Napriek tomu, že z finančného hľadiska je šetrenie pravdepodobne najlepším rozhodnutím, realita často býva menej idylická.
