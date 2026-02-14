Slovenka prosí o radu: Chce splatiť 20 000 eur a už nevie, čo si počať

Neznáma žena sa v diskusnom vlákne obrátila na ostatných Slovákov s prosbou o radu, ako sa dostať z dlhov vo výške 20-tisíc eur.
Jej priateľ chcel investovať, no dnes má na krku tri úvery v celkovej sume 20-tisíc eur. Slovenka uvádza, že hoci sú obaja zamestnaní a našli si aj lepšie platenú prácu, ich mesačné výdavky stále prevyšujú príjmy. Už pol roka pritom splácajú približne 500 eur mesačne. V diskusii sa preto pýta, ako by mali postupovať ďalej.
Čo by spravili iní Slováci?
Diskusiu pod príspevkom okamžite zaplavili desiatky komentárov. Viacerí diskutujúci sa zhodujú, že prvým krokom by mala byť návšteva banky a pokus o zlúčenie všetkých úverov do jedného. Takéto riešenie by podľa nich mohlo výrazne znížiť mesačnú splátku.
Samozrejme, mnohí zase radia nájsť spôsob, ako si znížiť výdavky a zvýšiť príjem, napríklad prostredníctvom brigády či skromnejšieho života.
„Ešte jedna práca cez víkend alebo večer…“ píše Slovenka. „Dokladanie tovaru, taxík, stavby, letisko, čašník, pekáreň… Nie ty, ale priateľ! Jedine vtedy by som mu pomohla splácať, keby som od neho mala zmluvu o pôžičke.“
Objavil sa aj názor, že dlžník by mal zvážiť osobný bankrot. Iní však pred týmto krokom dôrazne varujú. „Vyhlásením bankrotu si na najbližšie roky v banke ani neškrtne. Píšu o podnájme, takže by asi časom chceli vlastné bývanie,“ upozorňuje jeden z diskutujúcich.
Ďalší Slovák odporúča obrátiť sa na finančného poradcu. „Treba to prefinancovať s čo najlepším úrokom a na čo najdlhšie obdobie. A určite už neinvestovať, pretože priateľ bude teraz náchylný riskovať v snahe splatiť dlh čo najrýchlejšie. Otázne je aj to, kam vlastne investoval – nedá sa to riešiť na polícii? Išlo o skutočnú firmu alebo o podvodníka?“ pýta sa.
Nahlásiť chybu v článku