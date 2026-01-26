Mladá Slovenka zarába 1000 eur v čistom a má problém vyžiť. Ľudí tvrdením o svojej náročnej situácii nahnevala

žena hádže výplatu do vzduchu, je zúfalá

Slovenka priznala, že s príjmom približne tisíc eur mesačne má problém vyžiť, no reakcie boli viac nahnevané než nápomocné.

V diskusnom vlákne zverejnila príspevok, v ktorom žiada ostatných Slovákov o radu, ako sa postaviť na vlastné nohy. Je mladá, čerstvo po vysokej škole a čaká ju sťahovanie od rodičov.

„Ako sa dá vyžiť z priemerného mesačného platu?“ pýta sa. „Dostanem tisíc eur v čistom, nájmy sa začínajú minimálne na 500 € a k tomu si musím zaobstarať auto, pretože bez neho sa už dnes nedá. Mám vysokú školu, no dobrú prácu si nájsť neviem.“

Na záver priznáva, že na sebe cíti enormný tlak a prepadá zúfalstvu. „Neberte to, prosím, ako sťažnosť. Naozaj len hľadám riešenia,“ uzatvára.

Zvýšenie príjmu alebo spoločné bývanie

Odpovede rýchlo zaplavili vlákno a objavilo sa množstvo pragmatických rád, ako si môže zvýšiť príjem: od hľadania víkendovej brigády či snahy zvýšiť si plat na trvalej pozícii, až po odchod do zahraničia alebo prijatie druhej práce.

Čo sa týka bývania, podľa diskutujúcich existuje viacero riešení. Najčastejšou radou je nájsť si izbu v spoločnom bývaní. Ľudia jej zároveň odporúčajú zostať ešte istý čas bývať u mamy a dohodnúť si jasné podmienky, prípadne hľadať byt spoločne s kamarátkou, čím by sa náklady na bývanie mohli znížiť na polovicu.

Väčšina komentujúcich sa zhoduje aj na tom, že vlastniť auto je pri podobnom príjme finančný nezmysel. Napriek tomu, že mladá žena v diskusii opakovane tvrdí, že auto považuje za nevyhnutnosť, väčšina Slovákov s ňou nesúhlasí. Argumentujú tým, že vo veľkých mestách funguje mestská hromadná doprava a v menších je väčšina miest dostupná pešo. Medzi praktické rady patrí hľadanie nájmu v blízkosti práce, aby sa vyhla zdĺhavému a nákladnému dochádzaniu.

Mnohých tvrdením o svojej náročnej situácii nahnevala. „Klasika. Ďalšia mladá, ktorá chce všetko a hneď. Narieka, že neprežije, ale chce sama byt, auto – samozrejme, bez auta sa nedá – čo sa prosím nedá bez auta? Aj cestovať, aj žiť, aj ušetriť, ideálne hneď.“

No objavil sa aj zhovievavejší hlas, ktorý upozorňuje na širší kontext: „Nemôžeme sa zhodnúť, že sa na Slovensku žije čoraz horšie? Čo je zlé na tom, že mladá žena chce komfort? Bývanie, auto? To podľa mňa nie sú prehnané požiadavky. Veď nepíše o kabelke od Hermès ani o dome na Kolibe. Len chce normálne žiť a nie prežívať…“

Vezmi si hypotéku na garsónku, odkazujú jej

