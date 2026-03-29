Slovákov prekvapila cena v obchode: Nechápu, prečo sú tri rovnaké konzervy drahšie ako štyri

Petra Sušaninová
Ľudia neraz ostávajú v obchodoch poriadne rozhorčení. Ceny nesedia, inokedy zľava nedáva zmysel alebo je ťažké vysomáriť sa z toho, na čo sa vlastne vzťahuje akcia, ak máte vernostnú kartu. Slovák natrafil v obchode na zvláštny nepomer cien, ktorý ho prekvapil.

Chyba alebo taktika?

„Tri konzervy sú drahšie ako štyri – prečo?“ pýta sa autor príspevku na Reddite. Vo svojom miestnom obchode si už dlhodobo všíma, že také isté konzervy tuniaka stoja viac, ak kúpite menšie balenie. Vraj nejde o žiadnu zľavu, je to takto dlhodobo. Pripadá mu nelogické, že balenie troch konzerv s takou istou gramážou stojí 6,19 eura, zatiaľ čo väčšie balenie štyroch konzerv kúpite za 5,99 eura.

„Pretože menej je viac,“ reagujú niektorí komentujúci s humorom. Ďalší poukazujú na to, že bez ohľadu na veľkosť balenia sa im nepozdáva cena. Inde vedia taký istý produkt kúpiť aj o jedno či dve eurá lacnejšie.

Niektorí sa ale pokúsili poskytnúť reálne vysvetlenie. Zamýšľajú sa, že možno došlo len k ľudskej chybe a niekto priradil ku konzervám nesprávnu cenovku. Alebo je to možno nekalá taktika, keď si zákazník nevšimne, že sú vymenené cenovky a nevedomky kúpi drahší produkt namiesto lacnejšieho, myslí si používateľ. Dodáva ale, že obchodná inšpekcia rozdáva za takéto praktiky pokuty.

3 konzervy drahšie ako 4 – prečo?
by
u/penc000 in
Slovakia

Ľudia kúpia aj to, čo nechcú

Autor jedného z komentárov uvažuje, že väčšie balenie je možno v cenovom monitoringu a obchod upravil cenu na základe toho, čo a za koľko núka konkurencia. Ďalší dodáva, že štvorbalení možno majú na sklade väčšie množstvo, no pomaly im bude končiť záruka. Preto sú o niečo lacnejšie.

„Ideálne je vždy pozerať na cenu za kilogram,“ upozorňuje komentujúci. Iný špekuluje, že jedno balenie je možno vyrobené v Poľsku, to druhé tiež, no na Slovensko docestovalo cez Nemecko. „Ani jedno balenie by som nezobral, je to príliš drahé,“ podelil sa o názor Slovák.

Ďalší prízvukujú, že si ľudia neraz kúpia aj to, čo nechcú. Ak majú pocit, že má nejaký tovar výhodnú cenu, myslia si, že „vyhrali“ a dobre nakúpili. Ak by výhodnú cenu nevideli, možno by daný tovar nekúpili vôbec, lebo ho v skutočnosti nepotrebujú. Takto viac minuli, hoci si myslia, že ušetrili.

