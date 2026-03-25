Hubky na riad sú rôznej farby a má to svoj dôvod: Hygienička prezradila, po akej by ste mali siahať

Petra Sušaninová
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo majú hubky na riad špecifické farby?

Je súčasťou každej kuchyne a mnohí ju používajú nielen na umývanie riadov. Vedeli ste však, že taký detail ako farba hubky na riad má svoje opodstatnenie? Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prezradila niečo, čo vás možno prekvapí rovnako ako nás.

Na farbe hubky záleží

„Na prvý pohľad ide o úplnú drobnosť: farebná hubka, ktorú vezmeme do ruky niekoľkokrát denne – často bez premýšľania. Lenže práve tento nenápadný pomocník môže rozhodovať o tom, či máte kuchyňu naozaj čistú… alebo len naoko,“ dozvedáme sa od hygieničky.

„Farby hubiek totiž nie sú len dizajnový rozmar výrobcov. Slúžia ako praktická pomôcka, ktorá napovedá, aká bude hubka „drsná“ a na čo sa hodí. Ak sa používajú správne, pomáhajú nielen k lepšiemu výsledku, ale hlavne k zníženiu rizika krížovej kontaminácie,“ prezradila.

Mgr. Bc. Adžič ale dodáva, že to má háčik. Farby hubiek totiž nie sú univerzálnym jazykom a každý výrobca to môže poňať po svojom. „Takže to, čo je pri jednej značke „jemné pohladenie“, môže byť pri inej „drsný zásah“. Farbu preto berte ako orientačnú radu, nie ako stopercentnú istotu,“ upozorňuje.

Na čo slúžia?

V praxi sa farby používajú ako orientačné rozlíšenie abrazivity, teda toho, ako veľmi hubka „drhne“. Najčastejšie sa stretnete s týmto systémom:

Žltá – jemná duša kuchyne: Najšetrnejší variant. Ideálny na sklo, porcelán a všetky povrchy, ktoré nechcete poškriabať. Poháre na víno sa vám za ňu poďakujú.

Modrá – zlatý stred: Stále šetrná, ale už si poradí s bežnou prácou. Taký každodenný „parťák“, ktorý zvládne väčšinu riadu bez problémov.

Červená – keď už ide do tuhého: Stredná sila. Poradí si so zaschnutými zvyškami v hrncoch. V mnohých kuchyniach hlavný pracovný nástroj.

Zelená – ťažká váha: Najdrsnejší variant. Pripáleniny, zapekacie misy, odolná špina. Ale pozor, čo zvládne odstrániť náročné nečistoty, zvládne aj poškriabať povrch.

Posledné slovo má výrobca

Hygienička ale dodáva, že toto rozdelenie sa často používa v praxi, najmä v gastronómii a pri profesionálnom upratovaní, nie je to však záväzné pravidlo. Posledné slovo má vždy výrobca.

„Farebné rozlíšenie totiž nie je len o tom, ako veľmi drhnete, ale hlavne o tom, čo s čím nemiešate. V profesionálnej gastronómii je to úplný základ. A dáva to zmysel aj doma,“ zdôrazňuje.

Dôležité je napríklad mať samostatnú hubku na riad, samostatnú na pracovné plochy a ďalšiu na drez či kúpeľňu. Hubka je totiž rajom pre baktérie. Drží sa v nej vlhko, teplo a zvyšky jedla. Ľahko ich môžete preniesť z umývadla na tanier.

Pozor na časté chyby

Upozorňuje tiež na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia.

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

