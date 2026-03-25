Hubky na riad sú rôznej farby a má to svoj dôvod: Hygienička prezradila, po akej by ste mali siahať

Je súčasťou každej kuchyne a mnohí ju používajú nielen na umývanie riadov. Vedeli ste však, že taký detail ako farba hubky na riad má svoje opodstatnenie? Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prezradila niečo, čo vás možno prekvapí rovnako ako nás.
Na farbe hubky záleží
„Na prvý pohľad ide o úplnú drobnosť: farebná hubka, ktorú vezmeme do ruky niekoľkokrát denne – často bez premýšľania. Lenže práve tento nenápadný pomocník môže rozhodovať o tom, či máte kuchyňu naozaj čistú… alebo len naoko,“ dozvedáme sa od hygieničky.
„Farby hubiek totiž nie sú len dizajnový rozmar výrobcov. Slúžia ako praktická pomôcka, ktorá napovedá, aká bude hubka „drsná“ a na čo sa hodí. Ak sa používajú správne, pomáhajú nielen k lepšiemu výsledku, ale hlavne k zníženiu rizika krížovej kontaminácie,“ prezradila.
Mgr. Bc. Adžič ale dodáva, že to má háčik. Farby hubiek totiž nie sú univerzálnym jazykom a každý výrobca to môže poňať po svojom. „Takže to, čo je pri jednej značke „jemné pohladenie“, môže byť pri inej „drsný zásah“. Farbu preto berte ako orientačnú radu, nie ako stopercentnú istotu,“ upozorňuje.
Na čo slúžia?
V praxi sa farby používajú ako orientačné rozlíšenie abrazivity, teda toho, ako veľmi hubka „drhne“. Najčastejšie sa stretnete s týmto systémom:
Žltá – jemná duša kuchyne: Najšetrnejší variant. Ideálny na sklo, porcelán a všetky povrchy, ktoré nechcete poškriabať. Poháre na víno sa vám za ňu poďakujú.
Modrá – zlatý stred: Stále šetrná, ale už si poradí s bežnou prácou. Taký každodenný „parťák“, ktorý zvládne väčšinu riadu bez problémov.
Červená – keď už ide do tuhého: Stredná sila. Poradí si so zaschnutými zvyškami v hrncoch. V mnohých kuchyniach hlavný pracovný nástroj.
Zelená – ťažká váha: Najdrsnejší variant. Pripáleniny, zapekacie misy, odolná špina. Ale pozor, čo zvládne odstrániť náročné nečistoty, zvládne aj poškriabať povrch.
Posledné slovo má výrobca
Hygienička ale dodáva, že toto rozdelenie sa často používa v praxi, najmä v gastronómii a pri profesionálnom upratovaní, nie je to však záväzné pravidlo. Posledné slovo má vždy výrobca.
„Farebné rozlíšenie totiž nie je len o tom, ako veľmi drhnete, ale hlavne o tom, čo s čím nemiešate. V profesionálnej gastronómii je to úplný základ. A dáva to zmysel aj doma,“ zdôrazňuje.
Dôležité je napríklad mať samostatnú hubku na riad, samostatnú na pracovné plochy a ďalšiu na drez či kúpeľňu. Hubka je totiž rajom pre baktérie. Drží sa v nej vlhko, teplo a zvyšky jedla. Ľahko ich môžete preniesť z umývadla na tanier.
Pozor na časté chyby
Upozorňuje tiež na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia.
