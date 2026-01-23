Slovákov poburuje jedna otázka, ktorú kladú na pohovore niektorí zamestnávatelia. Odpoveď by nemali požadovať

Nájsť si v dnešnej dobe prácu snov nie je jednoduchou záležitosťou. Už pracovný pohovor môže byť nemalým strašiakom. Ľudia prezradili, aké zvláštne otázky im už boli na pohovoroch kladené. Jedna z nich ľudí poburuje, no podľa iných je správna a namieste.
Pohovor sa môže premeniť na nočnú moru
Slováci reagovali na otázku, s čím najzvláštnejším sa doteraz na pohovore stretli. „Opýtali sa ma, aké som znamenie,“ píše jedna z používateliek. Padla aj otázka o tom, aké mal človek detstvo. Niektorých možno pobaví otázka, akým by chcel byť budúci zamestnanec záhradným náradím a prečo.
Ďalší popisujú pohovory, na ktorých boli ľudia nepríjemní, arogantní alebo mali potrebu zhadzovať zamestnancov. Avšak otázka, ktorá ľudí dokáže pobúriť, no podľa niektorých je oprávnená, sa týka toho, či žena plánuje v blízkej budúcnosti tehotenstvo a deti.
Podľa jedného z používateľov je to normálna otázka, pretože ženy sa podľa jeho slov zamestnajú len preto, aby to následne využili vo svoj prospech. Ďalší dodáva, že ak by bol riaditeľom firmy, tiež by ho to zaujímalo.
Je to v poriadku?
Obával by sa totiž toho, že žena nastúpi do práce a následne na tri roky odíde a aj po tých troch rokoch bude často v práci chýbať, pretože bude s dieťaťom navštevovať lekárov. Svoju obhajobu dopĺňa tým, že ženy majú zvyčajne druhé dieťa krátko po prvom, v práci by teda chýbali aj 6 rokov.
Ihneď to vyvolalo reakcie a otázku, prečo sa to týka vždy len žien, keď doma s dieťaťom môže ostať aj otec. Podľa niektorých je nespravodlivé, že mužov sa na plánovanie detí možní zamestnávatelia na pohovoroch, zdá sa, nepýtajú. Poukazujú na to, že ženy sú neraz aj platovo menej ohodnotené, aj keď vykonávajú rovnakú prácu ako muži. O tom, že ženy majú vyššie vzdelanie, no nižšie platy, sme informovali aj my.
Zákon hovorí jasne
Pýtať sa ženy na plánovanie detí počas pohovoru nie je v poriadku ani z legálneho hľadiska. Ako sa dozvedáme z webu Horizontálne princípy, „počas prijímacích pohovorov a v rámci predzmluvných vzťahov, zamestnávateľ nesmie od uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie vyžadovať informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskom presvedčení“.
Jasne hovorí aj zákon, ktorý vraví, že „za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie“.
