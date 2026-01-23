Slovákov poburuje jedna otázka, ktorú kladú na pohovore niektorí zamestnávatelia. Odpoveď by nemali požadovať

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Pracovné pohovory nie vždy idú podľa plánov.

Nájsť si v dnešnej dobe prácu snov nie je jednoduchou záležitosťou. Už pracovný pohovor môže byť nemalým strašiakom. Ľudia prezradili, aké zvláštne otázky im už boli na pohovoroch kladené. Jedna z nich ľudí poburuje, no podľa iných je správna a namieste.

Pohovor sa môže premeniť na nočnú moru

Slováci reagovali na otázku, s čím najzvláštnejším sa doteraz na pohovore stretli. „Opýtali sa ma, aké som znamenie,“ píše jedna z používateliek. Padla aj otázka o tom, aké mal človek detstvo. Niektorých možno pobaví otázka, akým by chcel byť budúci zamestnanec záhradným náradím a prečo.

Ďalší popisujú pohovory, na ktorých boli ľudia nepríjemní, arogantní alebo mali potrebu zhadzovať zamestnancov. Avšak otázka, ktorá ľudí dokáže pobúriť, no podľa niektorých je oprávnená, sa týka toho, či žena plánuje v blízkej budúcnosti tehotenstvo a deti.

Podľa jedného z používateľov je to normálna otázka, pretože ženy sa podľa jeho slov zamestnajú len preto, aby to následne využili vo svoj prospech. Ďalší dodáva, že ak by bol riaditeľom firmy, tiež by ho to zaujímalo.

Foto: Pexels

Je to v poriadku?

Obával by sa totiž toho, že žena nastúpi do práce a následne na tri roky odíde a aj po tých troch rokoch bude často v práci chýbať, pretože bude s dieťaťom navštevovať lekárov. Svoju obhajobu dopĺňa tým, že ženy majú zvyčajne druhé dieťa krátko po prvom, v práci by teda chýbali aj 6 rokov.

Ihneď to vyvolalo reakcie a otázku, prečo sa to týka vždy len žien, keď doma s dieťaťom môže ostať aj otec. Podľa niektorých je nespravodlivé, že mužov sa na plánovanie detí možní zamestnávatelia na pohovoroch, zdá sa, nepýtajú. Poukazujú na to, že ženy sú neraz aj platovo menej ohodnotené, aj keď vykonávajú rovnakú prácu ako muži. O tom, že ženy majú vyššie vzdelanie, no nižšie platy, sme informovali aj my.

Foto: Pexels

Zákon hovorí jasne

Pýtať sa ženy na plánovanie detí počas pohovoru nie je v poriadku ani z legálneho hľadiska. Ako sa dozvedáme z webu Horizontálne princípy, „počas prijímacích pohovorov a v rámci predzmluvných vzťahov, zamestnávateľ nesmie od uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie vyžadovať informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskom presvedčení“.

Jasne hovorí aj zákon, ktorý vraví, že „za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac