Slovákov čakajú astronomické sumy: Pokuty za prekročenie rýchlosti porastú, pripravte si aj 1000 eur

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Martin Cucík
Vodičov na Slovensku čakajú prísnejšie pravidlá. Pokuty za rýchlosť sa možno čoskoro poriadne zvýšia.

Vodičov na Slovensku možno čakajú prísnejšie sankcie za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Štát pripravuje zmeny v sadzobníku pokút, ktoré majú vodičov motivovať k opatrnejšej jazde.

Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch momentálne prechádza legislatívnym procesom v Národnej rade SR. Informoval o tom portál Autoviny.

Pokuta až 600 eur už za 70 km/h v obci

Zmeny by sa dotkli všetkých úrovní prekročenia rýchlosti. Najvýraznejší rozdiel nastane pri strednej kategórii priestupkov. Po novom by policajti mohli uložiť pokutu už pri prekročení rýchlosti o 16 km/h v obci, pričom dnes je hranica nastavená na 21 km/h.

V blokovom konaní by tak vodiči mohli zaplatiť až 400 eur, v správnom konaní dokonca do 600 eur. V praxi to znamená, že ak vodič v obci pôjde napríklad 70 km/h, môže dostať sankciu v stovkách eur.

Ilustračná foto: Pexels/Fábio Pozzebom/ABr, CC BY 3.0 BR, via Wikimedia Commons

Podobné zmeny sa plánujú aj mimo obce. Na diaľniciach či okresných cestách by sa stredná kategória priestupku začínala pri prekročení rýchlosti o 26 km/h, zatiaľ čo dnes je to 31 km/h. Pokuta do 600 eur by tak mohla hroziť napríklad pri rýchlosti približne 146 km/h na diaľnici.

Možno už začiatkom mája

O pripravovaných zmenách momentálne rokujú viaceré parlamentné výbory. Podľa harmonogramu parlamentu by mali návrh prerokovať najneskôr do 10. apríla, aby sa zákon mohol posunúť do ďalšieho čítania. Ministerstvo vnútra pritom počíta s pomerne rýchlym zavedením nových pravidiel.

Ak legislatíva prejde parlamentom, nové sadzby pokút by sa mali začať uplatňovať už začiatkom mája. Neposlušných vodičov tak môže čakať nepríjemné prekvapenie.

Ľudia majú menej, oni viacej: Premiérovi aj ministrom opäť stúpnu platy, mesačne ide o stovky…

