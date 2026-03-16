Slovákov čakajú astronomické sumy: Pokuty za prekročenie rýchlosti porastú, pripravte si aj 1000 eur

Vodičov na Slovensku možno čakajú prísnejšie sankcie za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Štát pripravuje zmeny v sadzobníku pokút, ktoré majú vodičov motivovať k opatrnejšej jazde.
Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch momentálne prechádza legislatívnym procesom v Národnej rade SR. Informoval o tom portál Autoviny.
Pokuta až 600 eur už za 70 km/h v obci
Zmeny by sa dotkli všetkých úrovní prekročenia rýchlosti. Najvýraznejší rozdiel nastane pri strednej kategórii priestupkov. Po novom by policajti mohli uložiť pokutu už pri prekročení rýchlosti o 16 km/h v obci, pričom dnes je hranica nastavená na 21 km/h.
V blokovom konaní by tak vodiči mohli zaplatiť až 400 eur, v správnom konaní dokonca do 600 eur. V praxi to znamená, že ak vodič v obci pôjde napríklad 70 km/h, môže dostať sankciu v stovkách eur.
Podobné zmeny sa plánujú aj mimo obce. Na diaľniciach či okresných cestách by sa stredná kategória priestupku začínala pri prekročení rýchlosti o 26 km/h, zatiaľ čo dnes je to 31 km/h. Pokuta do 600 eur by tak mohla hroziť napríklad pri rýchlosti približne 146 km/h na diaľnici.
Možno už začiatkom mája
O pripravovaných zmenách momentálne rokujú viaceré parlamentné výbory. Podľa harmonogramu parlamentu by mali návrh prerokovať najneskôr do 10. apríla, aby sa zákon mohol posunúť do ďalšieho čítania. Ministerstvo vnútra pritom počíta s pomerne rýchlym zavedením nových pravidiel.
Ak legislatíva prejde parlamentom, nové sadzby pokút by sa mali začať uplatňovať už začiatkom mája. Neposlušných vodičov tak môže čakať nepríjemné prekvapenie.
Nahlásiť chybu v článku