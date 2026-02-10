Slovákom začali chodiť nové nižšie mzdy. Nezvládajú platiť hypotéku, prichádzajú o prácu

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Realita mnohých Slovákov je čoraz náročnejšia.

Mnoho Slovákov v týchto dňoch dostáva januárové mzdy, v ktorých sa odrážajú už nové odvody. Nejedna rodina si musí opäť uťahovať opasok, ďalší hovoria, že prišli o pracovné miesto.

Odvody stúpajú, príjmy klesajú

Ako sme vás informovali, firmy vyplácajú januárové mzdy a práve na nich sa už prejavujú vyššie zdravotné odvody aj zvýšený maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie. Slováci v ankete prezradili, ako sa ich to dotklo.

„Pocítila som to už v decembri, keď som prišla o prácu,“ píše jedna z používateliek webu v ankete. Pridávajú sa ďalší, ktorí buď sami prišli o zamestnanie, prácu stratil ich partner alebo sa preriedil tím ich kolegov. Menej pracovnej sily v tíme však znamená, že sa viac práce prenieslo na ľudí, ktorí ostali. Sú tak za nižší plat viac vyťažení a vyčerpaní.

Viacerí krútia hlavou nad tým, že klesajú príjmy, no stúpajú výdavky. Sťažujú sa, že platia viac okrem iného napríklad za energie, no nemajú nárok na energopomoc a teraz sa zmeny dotkli ešte aj výplaty.

Foto: Pexels

Obracajú každé euro

„Kam sa pohnem, tam na mňa niečo vyskočí,“ píše ďalší z používateľov poukazujúc na to, o koľko zdraželi potraviny, ale aj ďalšie veci, ktoré človek k životu potrebuje. Nájdu sa aj takí, ktorí priznávajú, že sa majú síce fajn, no toto zdražovanie sa už jednoducho nedá prehliadať. Iní však, žiaľ, musia obracať každé euro a dobre si premyslieť, čo vložia do nákupného košíka.

Ďalší dodávajú, že sa ich zmeny dotýkajú dlhodobo a pred rokom a pol prišli napríklad o daňový bonus na dieťa napriek tomu, že stále študuje. Niektorí si doteraz dokázali každý mesiac aj čo-to ušetriť. Avšak po novom si už jednoducho nemajú z čoho odkladať na šetrenie. Krátko pred výplatou už teraz musia premýšľať, či si niektoré položky vôbec môžu dovoliť.

Podnikatelia zas prichádzajú o zákazníkov a taktiež musia hľadať, na akých výdavkoch by mohli ešte ušetriť. Niektorí majú obavy, že budú musieť podnikanie zrušiť, pretože ľudia si peňaženky musia strážiť čoraz viac a bez kúpnej sily, ktorá by služby a tovary využívala, to jednoducho nejde. Ľudia viac nakupujú tovar v akcii a kto má možnosť, radšej pôjde na nákupy napríklad do susedného Rakúska.

Foto: Pexels

Svetlé výnimky

Niektorí respondenti dodávajú, že už viac nezvládajú platiť hypotéku. Všetko, čo sa podarilo predtým nasporiť, sa už minulo a, žiaľ, ľudia očakávajú, že bude ešte horšie. Ľudia, ktorí môžu, sa to snažia kompenzovať tým, že viac pracujú, no priznávajú, že množstvo odpracovaných hodín sa nedá navyšovať donekonečna.

Nájdu sa však aj takí, ktorí majú na vec svojský pohľad a myslia si, že mnoho Slovákov sa doteraz malo príliš dobre a konečne sa aspoň naučia hospodáriť. Jeden z respondentov uvádza, že mu plat stúpol o niekoľko stoviek eur, problémy teda nepociťuje.

