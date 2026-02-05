Až dve slovenské mestá sa ocitli v rebríčku najdrahších vo východnej Európe. Sú tam spolu s Moskvou

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Predbehla nás len Praha.

Bratislava pre Slovákov jednoznačne nie ja lacná vzhľadom na platové pomery. Avšak v rebríčku sa šplhá čoraz vyššie, je dokonca drahšia ako Varšava, Brno či Budapešť. Medzi piatimi najdrahšími sa však ocitlo aj ďalšie slovenské mesto.

Slovenské mestá na nelichotivom mieste v rebríčku

Náklady na život rastú, no platy sa tomu nestíhajú prispôsobovať. Niet sa tak čo diviť, že sa Bratislava zaradila medzi tie najdrahšie mestá. Web Spectator na základe údajov z Numbeo informuje o najdrahších mestách východnej Európy (hoci v skutočnosti sme súčasťou strednej Európy, nie východnej). Numbeo analyzuje ceny v tisíckach miest po celom svete.

Na webe sa dozviete, aký je v tom či onom meste priemerný plat, koľko sa platí za nájom v centre, ale aj mimo neho, ale aj to, za koľko sa najete v reštauráciách rôznych cenových kategórií. Bratislava bola kedysi považovaná v rámci Európy za relatívne cenovo dostupné mesto. Situácia sa však drasticky zmenila.

Bratislava, foto: Pexels

Spomedzi 59 hodnotených krajín nás v rebríčku predbehla len Praha. Podľa webu 24Dnes sa do astronomických výšin šplhajú najmä ceny bývania a služieb. Čo sa prvej päťky v zozname týka, na tretej priečke sa umiestnila Varšava, štvrtú obsadilo Brno a top 5 uzatvárajú Košice.

Ceny rastú rýchlejšie ako platy

Na šiestom mieste nájdete Budapešť, siedme miesto obsadila Plzeň, ôsme Vroclav, deviate Moskva a desiate Krakov. Čo sa teda nákladov týka, predbiehame, nelichotivo, nejednu metropolu. Praha sa na prvom mieste ocitla najmä pre vysoké náklady na bývanie. V porovnaní so západnou Európou sú síce ceny potravín nižšie, no ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie ako mzdy.

Praha, foto: Pexels

S týmto majú problém aj ľudia, ktorí sa prisťahujú na Slovensko. Ricardo, ktorý sa do Bratislavy prisťahoval z Británie, nám napríklad prezradil, že síce býva v hlavnom meste, no nájmy sú podľa neho privysoké a prácu si našiel vo Viedni, kde sú platové podmienky lepšie. V Košiciach zas stúpajú ceny energií a lokálnych služieb.

V zmieňovaných poľských mestách sa výraznejší nárast cien dotkol najmä reštaurácií. Kedysi bolo aj Poľsko považované za lacné, dnes však napríklad vo Varšave aj v lacnejšej reštaurácii dáte za obed v priemere 9,50 eura. Obed pre dvoch v reštaurácii strednej cenovej kategórie vás vyjde aj na vyše 50 až 70 eur.

