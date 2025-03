Slovákom na krk dýchal sporný návrh, z peňaženiek by im vytiahol viac peňazí. Vo veci napokon nastal zvrat

Emisné limity, ktoré v návrhu nastavila Európska komisia, spĺňa na Slovensku údajne len 10 percent zariadení, ktoré sa momentálne predávajú. Slovákom by tak hrozilo, že nové vykurovacie zariadenia by ich vyšli na viac peňazí. Vo veci však nastal zvrat a nateraz sa podarilo pôvodný návrh Európskej komisie stiahnuť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Európska únia chcela zaviesť prísnejšie emisné limity pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá.

Aj slovenským domácnostiam by tak hrozilo, že nové vykurovacie zariadenia ich vyjdú na viac peňazí. Ako informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková, v Bruseli sa pripravovala striktná regulácia na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá v domácnostiach.

Kotle, piecky, kozuby aj veľké zariadenia

Koncom januára tohto roku Európska komisia zverejnila návrh, ktorý jasne definoval parametre na nové vykurovacie zariadenia, ktoré by si mohli domácnosti kúpiť. Nejednalo sa len o veľké zariadenia na tuhé palivo, ale jednalo sa aj o malé kotle, piecky, kozuby či kachle.

Komisia chcela nastaviť nové normy ich energetickej účinnosti a zároveň chcela nastaviť aj nové normy, čo sa týka vypúšťania emisií z týchto zariadení. Podľa ministerky, len necelých 10 percent takýchto zriadení, ktoré sa momentálne na slovenskom trhu predávajú, by spĺňala tieto normy.

„To znamená, že ak by prišiel tento návrh do účinnosti, 90 % predávaných vykurovacích zriadení predávaných na Slovensku by museli byť prerobené alebo stiahnuté z trhu. Nové vykurovacie zariadenia by boli drahšie,“ dodala Saková.

Nateraz sa však podarilo pôvodný návrh Európskej komisie stiahnuť. Začiatkom februára podľa ministerky Sakovej na základe veľmi veľa negatívnych reakcií Európska komisia musela konštatovať, že tento návrh ruší. Návrh tak musí prepracovať.

„Oslovili sme podnikateľské zväzy a pripravovali sme jednoznačne negatívne stanovisko voči tejto regulácii. Naše pripomienky smerovali hlavne do oblasti limitov sezónnej energetickej účinnosti, limitov sezónnych emisií, metodiky merania emisných limitov, spôsobu testovania skúšobníctva a technických podmienok pri využívaní týchto zariadení,“ podotkla Saková.

Slovenské ministerstvo bude vývoj v tejto veci naďalej sledovať. „Ja chcem ľudí upozorniť, že naďalej budeme nový návrh veľmi striktne sledovať. Budeme túto oblasť veľmi pozorne sledovať a strážiť bezpečie našich občanov tak, aby mali prístup k dostupným cenám energií a zariadení,“ uzavrela Saková.