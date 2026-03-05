Slovák hovorí, že tyčky v električke v Bratislave púšťajú farbu, ukázal červenú ruku. Dopravný podnik to vyvracia

Ilustračná foto: Andrej Shadura, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Cesta v MHD môže byť neraz divokou jazdou.

Ak ste nútení pravidelne využívať mestskú hromadnú dopravu, možno ste si z nej už aj vy odniesli zážitok, ktorý vás nepotešil. Či už je to hlučný spolucestujúci, nepríjemný revízor, alebo nie práve najlepšia hygiena. Slovák sa podelil o nepríjemnú skúsenosť.

Cestujúci sa radšej ničoho nedotýkajú

Na Reddite sa v skupine Bratislava objavil príspevok, v ktorom sa cestujúci posťažoval, že tyčky v bratislavskej električke púšťajú farbu. Pridal aj fotku svojej ruky, na ktorej je vidno červené zafarbenie. V komentároch sa ihneď ozvali ľudia, ktorí sa sťažujú, že keď vidia, aké „indivíduá“ v električke cestujú, radšej sa v nej ničoho nedotýkajú.

Tyčky v električke púšťajú farbu
by
u/Altruistic_Brain_60 in
Bratislava

Ďalší používateľ platformy sa ale pýta, či ľudia naozaj levitujú v priestore električky len preto, lebo sa tyče pred hodinou držala cudzia ruka. Myslí si, že vyhýbanie sa akémukoľvek kontaktu je horšie, ako keby tú tyč priamo oblízal. Jeden z komentujúcich priznáva, že v mestskej hromadnej doprave taktiež takpovediac radšej „surfuje“ a ničoho sa nedotýka. Ak sa práve nedá „surfovať“ a nie je ani voľné miesto na sedenie, drží sa tak, aby sa tyče dotýkal len lakťom.

Niektorí reagujú s humorom

Ďalší dodáva, že je celkom bežná znalosť, že je lepšie sa ničoho v električke nedotýkať. Nechápu, ako je možné, že niekomu neprekáža držať sa tyče, keď sa jej predtým dotýkal človek, ktorý si nakýchal a nakašľal do ruky. Potom špinavými rukami chytajú napríklad svoj mobil.

Nájdu sa ale takí, ktorí poukazujú na to, aké môže byť „surfovanie“ v dopravných prostriedkoch nebezpečné. Ak človek spadne, môže ublížiť nielen sebe, ale aj ďalším cestujúcim. „To je v pohode. Aspoňže v lete nejdú klimatizácie,“ dodáva so sarkastickým humorom ďalší.

S otázkou, či registrujú sťažnosti, sme sa obrátili aj na bratislavský dopravný podnik. Hovorca Jozef Vozár reaguje, že znečistenie dopravný podnik neeviduje a nebolo hlásené ani od cestujúcich. Dodáva, že vo vozidlách sa ani nepoužíva farba, akú má autor príspevku na ruke, ale dominujú madlá z nehrdzavejúcej ocele. V starších vozidlách sa môžu vyskytnúť madlá v červenej, žltej, oranžovej alebo sivej farbe.

Ilustračná foto: Kelovy (talk · contribs), CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

„Čistota vozidiel je pre nás dôležitá. Každé vozidlo po návrate do depa prechádza pravidelným čistením vrátane madiel a ďalších dotykových plôch. V prípade, že sa v prevádzke objaví nadmerné znečistenie, vozidlo je možné okamžite stiahnuť z premávky a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie. Ak sa cestujúci počas jazdy stretne s nadmerným znečistením vozidla, odporúčame obrátiť sa priamo na vodiča daného vozidla. Ten môže v spolupráci s dopravným dispečingom prijať potrebné opatrenia, aby sa situácia čo najskôr vyriešila,“ dozvedáme sa.

Počas nášho cestovania v bratislavskej hromadnej doprave sme žiaden problém s hygienou nepostrehli ani my. Ani nám na rukách neostala farba z madiel.

Slovákov nedávno prekvapila zmenená chuť minerálok. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu.

