Slováci sa pýtajú, prečo nespia: Úchvatný záber z Tatier naháňa zimomriavky

medveď hnedý v Nízkych Tatrách

Reprofoto: Facebook.com (Fotopasce Suntek)

Michaela Olexová
Ľudia žiadali o priblíženie lokality, najmä preto, aby sa jej mohli vyhnúť. Mnohých zaujalo, že medvede sa podarilo natočiť uprostred zimy.

Záber vznikol 17. decembra 2025 krátko po 10. hodine dopoludnia. Autor v komentároch zdôraznil, že medvede nemohol k fotopasci prilákať žiadny ľudský ani iný pach. Fotopasca je na tomto mieste už od septembra a akýkoľvek náznak pohybu človeka by tak podľa neho musel dávno zmiznúť.

Video na facebookovom profile Fotopasce Suntek od 6. januára baví aj ohuruje verejnosť. Zachytáva totiž štyri jedince medveďa hnedého, ktoré sa presúvali zasneženou slovenskou krajinou.

Vznikol záber ako z true-crime dokumentu

Záber z Tatier naháňa zimomriavky nielen pre samotný počet medveďov, ale aj pre ich správanie. Šelmy zdanlivo vykročili priamo k fotopasci, ktorú následne začnú oňuchávať. Jeden z medveďov do zariadenia udrie labou, kamera padá na zem a zvieratá do nej ďalej štuchajú – najskôr sa snažili zistiť, či je jedlá.

Mimoriadne vydarený záznam obyčajného prieskumu tak pôsobí ako scéna z true-crime dokumentu a teší sa obľube. Video nazbieralo už viac než 356-tisíc videní, vyše 4-tisíc reakcií a stovky komentárov.

V diskusii sa však objavilo aj viacero nesprávnych dedukcií, vrátane tvrdení, že fotopasca musí byť umiestnená v blízkosti preplnených odpadkových košov. Majiteľ zariadenia to rázne odmietol a spresnil: „Tak tu preplnené koše veru nie sú, nakoľko je fotopasca umiestnená na pásme kosodreviny.“

K podobne ohurujúcim záberom patrí nedávne video vlka alebo záber 920-kilových gigantov, ktorých ste vo voľnej prírode pravdepodobne ešte nikdy nestretli.

Viacerí ľudia zároveň autora žiadali aspoň o orientačné priblíženie lokality, najmä preto, aby sa jej mohli vyhnúť. Dodatočne uviedol, že záber pochádza zo severnej časti Nízkych Tatier a reagoval aj na otázky týkajúce sa nízkeho umiestnenia fotopasce. Ako vysvetlil, zariadenie bolo uložené vo výške približne jedného metra nad zemou, keďže práve pri takomto nastavení bývajú zábery najkvalitnejšie.

Prečo nespia?

