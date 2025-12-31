Najkrajší záber z hlbín slovenského lesa: Dravý tvor našiel kameru, nikdy nebol tak blízko vás

Reprofoto: Facebook.com (Čergov – Miznúca divočina)

Michaela Olexová
Na sklonku roka sme sa s vami chceli podeliť o pohľad na nemú tvár, ktorú za bežných okolností len zriedka zazrieme.

Záber z kamery – zrejme z fotopasce – zachytáva najväčšiu psovitú šelmu Európy. A nielen to. Vlk sa k objektívu priblížil natoľko, že v jednom okamihu pôsobí, akoby sa vám pozeral priamo do duše.

Vlk dravý s jemným hrdzavým odleskom v srsti si zrejme prišiel pomocou svojho citlivého ňufáka skontrolovať, čo je záhadná kamera zač. Krátke video z jeho zvedavého prieskumu si okamžite získalo pozornosť Slovákov.

Zimný vlk očaril celé Slovensko

Pod príspevkom na profile Čergov – Miznúca divočina, skromne doplneným len o poznámku „zimný vlk“, sa rýchlo nahromadili desiatky komentárov plných obdivu. Slováci ostali očarení. Video má v čase písania článku tisícky reakcií a 70 komentárov, pričom drvivá väčšina z nich opakuje slová ako krása, krásavec, nádhera či nádherné.

Mnohí komentujúci vlka spontánne prirovnali k psovi. „Jéj, aj ja mám podobného vĺčika,“ napísala Slovenka, ktorá k svojmu komentáru priložila fotografiu huskyho.

„Nádhera, úplne ako pes. Totožné správanie. Je krásne, že z týchto zvierat pochádzajú aj naši havkáči,“ pridáva sa ďalší Slovák.

Časť publika zas pobavila samotná zvedavosť šelmy. Fakt, že vlk si kameru zjavne všimol, oňuchával ju a pôsobil, akoby takmer rozumel tomu, že ho ktosi natáča, vyvolal vlnu vtipných reakcií. „On vie, že ide o kamerové skúšky k rozprávke o Červenej čiapočke, a tak pózuje režisérovi,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich.

Nechýbali ani otázky. „Býva aj letný vlk?“ pýta sa na záver zmätený Slovák, ktorému nebol celkom jasný popis videa. Autor profilu v odpovedi vysvetľuje, že vlk v zimnej srsti vyzerá úplne inak než ten istý jedinec počas leta.

Vnímajme nemé tváre, naučme sa ich chrániť

Video sa objavilo na profile Čergov – Miznúca divočina. Milovníkom slovenskej prírody tento názov nemusí byť neznámy – už v roku 2011 niesol rovnaké meno ucelený prírodopisný film.

Projekt nadväzuje na iniciatívu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK – Zachráňme Čergov a jeho autorom je Emil Grobauer, ktorý sa dlhodobo venuje ochrane a monitoringu vlkov a upozorňuje na krehkosť našej prírody. Presná lokalita zverejnená nebola, čo je vzhľadom na výskyt vzácneho druhu pochopiteľné. Grobauer však v rozhovore pre Denník N v roku 2021 prezradil, že okrem Čergova pôsobí aj v ďalších pohoriach, ako sú Branisko, Bachureň či Levočské vrchy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kamera v hlbinách lesa zachytila skvost roka: 920-kilové giganty žijú na Slovensku, ešte nikdy ste…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac