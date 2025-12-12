Kamera v hlbinách lesa zachytila skvost roka: 920-kilové giganty žijú na Slovensku, ešte nikdy ste ich nevideli

Fotopasca zachytila vzácny okamih počas skorého rána, ešte pred východom slnka, v Národnom parku Poloniny. Jesenným lesom sa ticho presúvala trojica statných zubrov hrivnatých. Nebyť skrytej šošovky medzi stromami, tri majestátne samce by zrejme zostali ľuďom úplne skryté.
Portál WildLifeBlog združuje vášnivých fotografov prírody aj priaznivcov tohto žánru. Ako uvádzajú na svojom webe, „mal by slúžiť ako rázcestie pre viacerých fotografov“.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook prezradili, že záber jedinečných zvierat z našich lesov vznikol vďaka fotopasci WildLifeBlog Owl – Solar.
