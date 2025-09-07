Slováci robia s peniazmi tieto najväčšie chyby, ohrozujú finančnú stabilitu ich domácnosti: Vyhýbajte sa hlavne tomuto

Ilustračná foto: Pexels

Zuzana Veslíková
TASR
Šetríte si peniaze?

Život nad pomery, nedostatok úspor a slabé povedomie o investovaní patria medzi najväčšie problémy, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu domácností. Pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa gramotnosti, ktorá spadá na pondelok, na to upozornil investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.

„Finančná gramotnosť je schopnosť rozumne narábať s peniazmi – od plánovania rozpočtu cez sporenie a investovanie až po prípravu na nečakané situácie. Kto sa vo financiách aspoň trochu vyzná, vie robiť lepšie rozhodnutia a vyhne sa zbytočnému zadlženiu. Naopak, nízka finančná gramotnosť často vedie k životu od výplaty k výplate,“ vysvetlil analytik.

Foto: interez.sk (Zuzana Vesíková / Matej Mensatoris)

Ak robíte tieto veci, ihneď s tým prestaňte

Jedným z najväčších problémov je podľa neho míňanie nad rámec príjmov, ktoré ľudia dorovnávajú pôžičkami či kreditkami. Slabou stránkou mnohých je aj tvorba rezerv, veľa domácností nemá odložené ani na jeden mesiac výdavkov. Chýbajú tiež základné znalosti o investovaní, preto Slováci nechávajú peniaze často ležať na účtoch, kde ich znehodnocuje inflácia.

„Ak by si rodiny dokázali pravidelne odkladať aspoň časť svojich príjmov, v čase krízy by boli oveľa odolnejšie. Najväčšia chyba je predstava, že finančné problémy sa dajú vyriešiť ďalšou pôžičkou. V skutočnosti to problémy len prehlbuje,“ upozornil Čarný.

Pozor na podvody

Poukázal tiež na to, že okrem chýb v hospodárení čelia ľudia aj čoraz sofistikovanejším podvodom, od phishingových útokov cez falošné investičné ponuky až po telefonáty, kde sa podvodníci vydávajú za banku či políciu. Využívajú pritom neznalosť a strach, aby ľudí prinútili konať impulzívne.

„Dnes už nejde len o e-maily, ale aj o SMS správy a dokonca o aplikácie, ktoré dokážu napodobniť komunikáciu banky. Typickým znakom je tlak na okamžité rozhodnutie. Kto si dá čas na overenie, zistí, že ide o klamstvo. Aj tu platí, že základná finančná gramotnosť pomáha rozpoznať, keď niečo nedáva zmysel,“ priblížil analytik.

Ak majú byť domácnosti stabilnejšie, menej zadlžené a pripravené na budúcnosť, musí sa podľa neho finančné vzdelávanie zaradiť medzi priority už na školách.

„Tak ako učíme deti čítať a počítať, mali by sme ich viesť aj k tomu, ako narábať s peniazmi. Finančné vzdelávanie by nemalo byť jednorazovou prednáškou, ale súčasťou vyučovania od základnej školy. Každá generácia, ktorá vyrastie bez týchto znalostí, opakuje tie isté chyby,“ doplnil Čarný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac