Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila

Nejeden človek si počas školy prejde náročným obdobím plným šikany zo strany rovesníkov. Nie je ľahké vyrovnať sa s tým. Predstavte si ale, že by sa ukázalo, že za tými najhoršími správami, aké vám kedy cinkli v mobile, stojí vaša vlastná mama.
Pod povrchom driemalo zlo
Ako informuje Mail Online, Lauryn Licari a Owen McKenny mali len 12 a 13 rokov, keď medzi nimi v roku 2020 vzniklo silné puto. Spájala ich okrem iného láska k športu. Nemohli ale tušiť, že ich vzťah sa stane terčom odporného útoku. Prvé správy z anonymného čísla začali chodiť začiatkom roka 2021.
Zdalo sa, že rodiny oboch detí sa z ich vzťahu tešia a sú im oporou. Laurynina mama Kendra a Owenova mama Jill sa dokonca stali dobrými priateľkami. Rodiny sa navzájom navštevovali a organizovali grilovačky. Jill sa vyjadrila, že vzťah medzi deťmi bol ako vystrihnutý z filmu, jednoducho im spolu bolo dobre. Ľudia z ich okolia o nich hovorili ako o „zlatej dvojici“.
O niekoľko mesiacov sa ale všetko zmenilo a začalo to pripomínať skôr horor. Keď Lauryn dostala prvé správy plné jedu a nenávisti, zdalo sa, že anonym je vekovo blízky dievčaťu, píše The Independent. Terčom sa stala nielen Lauryn, ale aj Owen. Obom chodili príšerné správy aj na sociálnych sieťach nepretržite každý deň. Toto peklo trvalo viac ako rok.
Vyše 50 správ denne
Obsah správ sa líšil, v niektorých osoba podľa Forbesu písala, že Owen Lauryn v skutočnosti nemá rád a čoskoro sa s ňou rozíde. V ďalších správach sa písalo, že Lauryn sa mu už nejaký čas nepáči a podvádza ju s niekým iným. Anonym sa dokonca vydával za cieľ Owenovho záujmu. „Smeje sa, usmieva sa a dotýka sa mojich vlasov,“ písalo sa v ďalšej zo správ.
