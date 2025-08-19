Slováci prídu o ďalšie obľúbené české stanice: Už o pár dní si ich nezapnete. Jeden kanál však dostane náhradu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Slovenskí diváci prídu o hollywoodske kinohity aj dokumenty.

Slovenských divákov čakajú veľké zmeny v televíznej ponuke. Skupina Prima vyzvala operátorov, aby do konca augusta prestali šíriť hneď dve jej známe stanice. Z ponuky zmizne filmová Prima Max aj dokumentárna Prima Zoom. Zároveň sa skončí aj česká verzia Prima Krimi, ktorú nahradí nová lokalizovaná stanica.

Na zmeny upozornil portál Živé. Prima podľa neho dlhodobo tvrdí, že šírenie českých verzií na Slovensku bolo bez licenčného súhlasu a teraz sa rozhodla situáciu riešiť radikálne.

Zmiznú filmy aj dokumenty

Prima Max bola medzi divákmi obľúbená najmä vďaka filmovej produkcii. Ponúkala hollywoodske kinohity aj európske snímky. Prima Zoom zas prinášala dokumentárne relácie o histórii, prírode či vede.

Ich vypnutie znamená, že slovenskí diváci prídu o atraktívne tituly, na ktoré boli roky zvyknutí. Pôvodne Prima zvažovala, že na Slovensku spustí vlastnú filmovú verziu Prima Max SK, no pre vysoké náklady na nákup práv a prevádzku projekt zastavila.

Nový kanál Prima Krimi SK

Od 1. septembra spustí Prima novú tematickú stanicu Prima Krimi SK. Tá nahradí českú verziu, ktorá u nás skončí. Nový kanál bude zameraný na kriminálne a detektívne seriály. Diváci sa však musia pripraviť na to, že tituly ako Kosti, Komisár Rex či Vtierka Castle sa v slovenskej verzii neobjavia.

Senior manažér distribúcie skupiny Prima Michal Stárek pre Živé uviedol, že žiadny operátor na Slovensku nemal súhlas na šírenie českých kanálov. „Situáciu s prípadmi neoprávneného šírenia riešime dlhodobo a veríme, že naša postupne rozširovaná programová ponuka pre slovenský trh k jej vyriešeniu rovnako prispieva,“ povedal.

