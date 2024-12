Slováci prezradili, kam najčastejšie chodia na zimné dovolenky: Hlavnú rolu pritom hrá šetrenie

Slovenskí dovolenkári počas zimy mieria väčšinou do slovenských hôr. Najčastejšie na zimnej dovolenke minú od 201 do 500 eur a aby ušetrili, deväť z desiatich turistov využíva rôzne zľavy. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala Linda Valko Gáliková z 365.bank.

Vycestovať na zimnú dovolenku tento rok neplánuje 55 % respondentov prieskumu. Avšak väčšina (vyše 70 %) z tých, ktorí zimnú dovolenku plánujú, sa chystá stráviť ju v slovenských horách. Na hory do zahraničia sa chystá 12 % oslovených. Zimu pri mori chce stráviť 11 % respondentov.

Využime rôzne zľavy

Prieskum ukázal, že 90 % dovolenkárov v rámci šetrenia pri financovaní dovolenky využíva rôzne typy zliav a zvýhodnení. Najčastejšie to sú zľavy za ubytovanie (76 %), nasledujú zľavy na vstupy do akvaparkov a na atrakcie (34 %). Približne pätina oslovených využíva zľavy na stravovanie, po zľavnenej doprave a letenkách sa obzerá 19 % respondentov.

„Do výberu a plánovania zimných dovoleniek na horách tento rok zrejme zasiahne aj plánované zvýšenie DPH z 20 na 23 % v roku 2025. Až 4 z 10 opýtaných respondentov a respondentiek totiž tvrdia, že budú viac porovnávať a sledovať ceny a zľavy, pričom 15 % plánuje cestovať menej,“ uviedla Valko Gáliková.

Najviac dovolenkárov (40 %) plánuje na zimný relax minúť od 201 do 500 eur. Pätina je ochotná do zimnej dovolenky investovať maximálne 200 eur. Drahšie dovolenky v rozmedzí od 501 do 700 eur v zime plánuje 16 % respondentov, minúť od 701 do 1000 eur plánuje 14 % oslovených.

Slovenskí dovolenkári vo všeobecnosti na dovolenkách, bez ohľadu na ročné obdobie, preferujú platbu kartou. Výhradne kartou chce platiť 51 % opýtaných, takmer tretina respondentov využíva kombináciu platobnej karty a hotovosti a 17 % ľudí ostáva verných hotovosti.