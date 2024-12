Lekári nebudú mať na výber: Vláda ich chce zmenou zákona prinútiť pracovať, inak im bude hroziť väzenie

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva sa má doplniť o definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude považovaná aj kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa má ustanoviť povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Návrh novely zákona i úpravy ďalších súvisiacich zákonov schválila vláda na mimoriadnom nedeľňajšom zasadnutí. Kabinet tiež schválil návrh na skrátené legislatívne konanie. Predkladatelia vysvetlili, že návrh má predísť ohrozeniu ústavného práva na ochranu zdravia a práva občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Mimoriadna situácia

„Legitímnymi cieľmi predkladaného návrhu zákona sú zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov SR, ochrany zdravotníckeho systému a predchádzanie zásahom do iných práv a slobôd osôb,“ zdôraznil minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (nominant Hlasu-SD). Vysvetlil ďalej, že štát nateraz nedisponuje dostatočne širokými a vhodnými možnosťami smerujúcimi k dosiahnutiu týchto cieľov, keďže neexistuje iný, rovnako účinný prostriedok, ktorý by menej zasahoval do základných práv a slobôd a zároveň viedol k dosiahnutiu všetkých legitímnych cieľov.

Mimoriadnu situáciu v prípade kritickej nedostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti možno podľa schváleného návrhu vyhlásiť najviac na 60 dní a predĺžiť najviac o 60 dní. V súvislosti s navrhnutou zmenou sa má zmeniť nielen zákon o civilnej ochrane obyvateľstva a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Rovnako sa úprava vzťahuje aj na Trestný zákon a zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom v tomto prípade má mať úprava preventívny charakter. „Jej cieľom je maximálna objektivizácia posudzovania dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotníckych pracovníkov,“ dopĺňa predkladateľ.

Chcú sa dohodnúť

Súčasťou opatrení na dosiahnutie cieľa navrhovanej právnej úpravy je doplnenie zákona o hospodárskej mobilizácii a zákona o krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister zdravotníctva v piatok (6. 12.) po rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ) informoval, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Jeho prioritou však je sa s LOZ dohodnúť. Lekárskych odborárov požiadal, aby budúci týždeň predstavili aktualizovaný zoznam svojich požiadaviek, ktorý bude realizovateľný do konca roka.

Šéf LOZ Peter Visolajský takisto deklaroval ochotu sa dohodnúť. Prisľúbil zaslanie aktualizovaného zoznamu požiadaviek, od ministra zároveň odborári očakávajú predloženie odpočtu memoranda.