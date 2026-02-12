Slováci opäť zarábajú o niečo viac: Pozrite sa, v ktorom odvetví rástli platy najvýraznejšie

Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rasty miezd sa pohybovali od 3,7 % vo vybraných trhových službách do 12 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami.
Súčasne v piatich odvetviach bol rast nominálnych miezd vyšší ako 8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Reálny rast miezd, teda rast očistený o vplyv inflácie, zaznamenalo medziročne až deväť z 10 odvetví. Mzdy reálne vzrástli od 0,9 % v predaji vozidiel vrátane ich opráv do 7,9 % v reštauráciách a pohostinstvách.
Platy klesli v jedinom odvetví
Dynamickejší rast nad 5 % dosiahli aj podniky v informáciách a komunikácii a takisto v stavebníctve. Jediné odvetvie, v ktorom mzdy reálne medziročne poklesli, a to o 0,1 %, boli vybrané trhové služby.
