Slováci nakupujú v novom obchodnom centre. Otvoril tu Action aj McDonald’s, už čoskoro pribudne ďalšia predajňa

Ako sme vás ešte v decembri informovali, na okraji nášho hlavného mesta v časti Podunajské Biskupice vyrástol nový retailový park. Ten v súčasnosti láka na pestrú paletu značiek a zvučných mien, ku ktorým postupne pribúdajú ďalšie. Najnovšie sa do nákupnej zóny chystá známy predajca športových potrieb.
Možnosti obyvateľov mestskej časti, ale tiež tranzitujúcich ľudí, rozšíri značka Sportisimo. Tá je pevnou súčasťou mnohých podobných tuzemských projektov a zastúpená je naprieč celou krajinou. Na pripravovanú prevádzku upozornil člen facebookovej skupiny Reťazce a obchody.
Otvorí už v apríli
Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však mala na starosti iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.
Už pred oficiálnym dokončením projektu bolo jasné, že svoje nové pobočky tu budú mať diskonty ako Action či Woolworth. Tie vstúpili na slovenský trh ako víchor a pre tuzemských zákazníkov ide o atraktívne koncepty v dostupných cenových reláciách. Uvedených predajcov následne doplnili Gate a Sinsay, v súčasnosti sa pridali aj Jysk, dm drogerie, Deichmann a 1Day. V januári bola vo finálnej fáze prevádzka lekárne Dr. Max.
Sportisimo je teda ďalším dielom do skladačky atraktívnych značiek v Podunajských Biskupiciach. Z polepov na pripravovanej pobočke je zrejmé, že otvorená bude už 9. apríla. Na otvorenie stále čaká rozrastajúca sa sieť fitnescentier Form Factory.
Súčasťou areálu je aj populárna sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s, ktorá vyrástla súbežne s retailovým parkom. Hneď vedľa shopping zóny sa navyše nachádza predajňa nemeckého reťazca Lidl.
Retailové parky naberajú na popularite
Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.
