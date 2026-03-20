Slováci nakupujú v novom obchodnom centre. Otvoril tu Action aj McDonald’s, už čoskoro pribudne ďalšia predajňa

Jakub Baláž
V novom projekte našli domov viaceré zvučné mená, retailový park však stále nie je v kompletnej zostave.

Ako sme vás ešte v decembri informovali, na okraji nášho hlavného mesta v časti Podunajské Biskupice vyrástol nový retailový park. Ten v súčasnosti láka na pestrú paletu značiek a zvučných mien, ku ktorým postupne pribúdajú ďalšie. Najnovšie sa do nákupnej zóny chystá známy predajca športových potrieb.

Možnosti obyvateľov mestskej časti, ale tiež tranzitujúcich ľudí, rozšíri značka Sportisimo. Tá je pevnou súčasťou mnohých podobných tuzemských projektov a zastúpená je naprieč celou krajinou. Na pripravovanú prevádzku upozornil člen facebookovej skupiny Reťazce a obchody.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Ak ho používate v kuchyni, okamžite prestaňte: Z predaja sťahujú populárny produkt do domácnosti
2.
Známe značky za nízke ceny. Nový reťazec otvorí prvú slovenskú predajňu už čoskoro, láka na výhodné nákupy
3.
Ľudia čakajú pred predajňou v dlhom rade. Ikonická značka otvorila prvý obchod v metropole východu
Zobraziť všetky články (317)

Otvorí už v apríli

Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však mala na starosti iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.

Projekt je lokalizovaný na okraji hlavného mesta pri frekventovanom výjazde smerom na Rovinku a Dunajskú Lužnú. Zároveň ide o vhodné doplnenie nákupných možností mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Práve tieto faktory pravdepodobne do retailového parku prilákali zaujímavé mená.

Už pred oficiálnym dokončením projektu bolo jasné, že svoje nové pobočky tu budú mať diskonty ako Action či Woolworth. Tie vstúpili na slovenský trh ako víchor a pre tuzemských zákazníkov ide o atraktívne koncepty v dostupných cenových reláciách. Uvedených predajcov následne doplnili Gate a Sinsay, v súčasnosti sa pridali aj Jysk, dm drogerie, Deichmann a 1Day. V januári bola vo finálnej fáze prevádzka lekárne Dr. Max.

Retailový park Podunajská brána. Foto: interez.sk

Sportisimo je teda ďalším dielom do skladačky atraktívnych značiek v Podunajských Biskupiciach. Z polepov na pripravovanej pobočke je zrejmé, že otvorená bude už 9. apríla. Na otvorenie stále čaká rozrastajúca sa sieť fitnescentier Form Factory.

Súčasťou areálu je aj populárna sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s, ktorá vyrástla súbežne s retailovým parkom. Hneď vedľa shopping zóny sa navyše nachádza predajňa nemeckého reťazca Lidl.

Retailové parky naberajú na popularite

Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.

Odporúčané články
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta

