Známe značky za nízke ceny. Nový reťazec otvorí prvú slovenskú predajňu už čoskoro, láka na výhodné nákupy

Ešte začiatkom februára sme vás informovali o tom, že na Slovensko mieri dánsky reťazec Normal. V zahraničí ide o známeho predajcu, ktorý by slovenských zákazníkov mohol zaujať svojou obchodnou stratégiou a produktovým portfóliom. Ako sa zdá, otvorenie prvej predajne príde už čoskoro.
Najnovšie na nového nájomcu príspevkom na sociálnych sieťach upozornilo známe nákupné centrum Eurovea, ktoré sa stane domovom prvej tuzemskej predajne. Normal má už nejaký čas spustený aj náborový proces.
„Normálne produkty. Nenormálne ceny. Kozmetika, snacky, doplnky do domácnosti, darčeky a drobnosti od značiek, ktoré milujete. Otvorenie predajne Normal už čoskoro,“ avizuje Eurovea.
Stabilne nízke ceny a žiadne akcie
Dánsky obchodník Normal je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné. Reťazec aktuálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné reťazce v Európe. Z pôvodne severského konceptu sa od založenia v roku 2013 rozšíril do viacerých európskych krajín.
„V predajniach Normal predávame úplne bežný tovar za fixné nízke ceny,“ uvádza spoločnosť na svojom webe. Ako zástupcovia reťazca dodávajú, ich cieľom je priniesť pre ľudí zážitok z každého nákupu a vďaka tomu, že ich tovar je konštantne predávaný v nízkych cenách, nepotrebujú žiadne špeciálne promo akcie a zľavy.
Štýl predajne sa podobá iným škandinávskym značkám ako Flying Tiger či Ikea – navrhnuté sú ako jednosmerná trasa, ktorá prirodzene zvyšuje percentuálnu mieru takzvaných impulzívnych nákupov, keďže zákazník musí počas návštevy prejsť celým obchodom.
Hľadajú prvých zamestnancov
Spoločnosť pred nejakým časom oficiálne spustila náborový proces nových pracovníkov. Ich domovom sa stane spomínaná pripravovaná prevádzka v bratislavskom shoppingu Eurovea. Otvorená je stále pozícia asistenta manažéra predajne, ale tiež asistentov predaja. Na webe spoločnosti sa navyše objavili ďalšie ponuky, napríklad marketingového charakteru či HR & Payroll Partner. Tie už reťazec pravdepodobne obsadil.
Ukončenie náboru sa podľa informácií v ponukách očakáva na konci marca a prípravy vstupu na slovenský trh by tak mohli vyvrcholiť v najbližších týždňoch.
