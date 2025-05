Slováci môžu získať 15-tisíc eur: Takto sa k nim môžete dostať. Stačí, ak budete mať dobrý nápad

Na Slovensku rastie záujem o startupové podnikanie, no len málo mladých tímov má prístup k skúseným mentorom, ku komunite a k podpore. Trojmesačný program Sweet & Salty je tu pre každého, kto má dobrý nápad a začína podnikať – v čase, keď biznis chutí sladko, aj vtedy, keď je to poriadne slané.

Tento rok ICKK prvýkrát spolupracuje s prestížnym venture kapitálovým fondom FIRSTPICK z Litvy, ktorý bude viesť inkubačnú fázu programu. FIRSTPICK má skúsenosti s investovaním do desiatok inovatívnych startupov v Pobaltí a teraz prichádza na Slovensko, aby pomohol objaviť ďalšie talenty. Každý, kto postúpi do hlavnej fázy, získa v úvode podporu 2 000 eur. Okrem toho získa voucher 3 000 eur na využitie mentoringových služieb pre rast svojho startupu.

Exkluzívna cena pre najlepších je účasť na medzinárodných startupových eventoch, ako sú EU Startup Summit 2026 alebo legendárny SLUSH v Helsinkách. Na veľkom finálovom galavečere, ktorý sa uskutoční 20. novembra 2025, má 8 najlepších startupov možnosť zaujať prítomných investorov a potenciálne získať aj priamu investíciu. Víťaz získa finančnú podporu od ICKK vo výške 10 000 eur.

Slovenské startupy majú potenciál, no chýba im podpora

Ako uvádza správa Startup Slovakia Report, väčšina startupov na Slovensku čelí rovnakému problému – chýbajúce financie, mentoring a medzinárodné prepojenia. Slovenskí vývojári a technologické talenty dosahujú vo svete výnimočné výsledky, ale doma to majú často ťažké.

Podľa údajov z roku 2024 má Slovensko iba 93 startupov na milión obyvateľov – menej než Česko, Maďarsko, ale aj pobaltské krajiny ako Litva či Estónsko, ktoré sa stali európskymi lídrami v inováciách. Prieskumy ukazujú, že mnoho slovenských startupistov začínalo svoj projekt popri štúdiu alebo práci, bez investora, skúseností a často aj bez komunity, ktorá by ich podržala pri prvých neúspechoch. Práve na túto medzeru reaguje nový akcelerátor, ktorý spúšťa ICKK.

Čo ponúka akcelerátor? Finančná podpora : víťaz získa 10 000 eur , ostatné tímy môžu využiť podporu služieb v hodnote do 5 000 eur.

: víťaz získa , ostatné tímy môžu využiť podporu služieb v hodnote do Inkubačný program s FIRSTPICK : medzinárodný VC fond prinesie metodiky z Litvy, ktoré pomohli desiatkam startupov dostať sa na európske trhy.

: medzinárodný VC fond prinesie metodiky z Litvy, ktoré pomohli desiatkam startupov dostať sa na európske trhy. Mentoring a networking: odborníci z oblastí biznisu, technológií, marketingu aj financovania.

Spolupráca s ICKK nie je len o peniazoch – je to aj o prenose know-how, medzinárodných kontaktoch a mindsete, ktorý môže slovenským tímom zásadne pomôcť preraziť. Program je otvorený aj pre úplných začiatočníkov – ak máš dobrý nápad, tím a ochotu na ňom pracovať, si ideálny kandidát.

Sweet & Salty sa skladá z dvoch častí:

Inkubátor (jún 2025): dvojtýždňový online program otvorený pre všetky prihlásené tímy. Cieľom je pripraviť startup na „elevator pitch“ a získať miesto medzi 8 najlepšími, ktoré postúpia do hlavného akcelerátora.

(jún 2025): dvojtýždňový online program otvorený pre všetky prihlásené tímy. Cieľom je pripraviť startup na „elevator pitch“ a získať miesto medzi 8 najlepšími, ktoré postúpia do hlavného akcelerátora. Akcelerátor (september – november 2025): hybridný (online/offline) program pre 8 vybraných startupov z inkubátora. Počas troch mesiacov sa budeš venovať rozvoju svojho projektu, validácii nápadu, obchodnej stratégii, investičnej pripravenosti a vystúpeniu pred potenciálnymi investormi.

Mladí chcú podnikať. Chýba im však vedenie

Viaceré prieskumy, vrátane dát z KPMG Startup Ecosystem Survey, ukazujú, že približne 70 % mladých Slovákov buď podniká, alebo má záujem rozbehnúť vlastný biznis. Zároveň však až polovica priznáva, že nemá predstavu, ako na to. Dôvody sú jasné: chýba im praktické vedenie, dostupní mentori, ale aj zdravé prostredie, kde je zlyhanie súčasťou učenia – nie dôvod na hanbu.

Úspechy startupov ako Photoneo, Sensoneo, MultiplexDX alebo Innovatrics ukazujú, že potenciál na Slovensku máme. To, čo často chýba, je prvý impulz, sieť kontaktov a podpora v začiatkoch.

„Našou víziou je prepojiť študentov, nápady, univerzity, podnikateľov a investorov. Preto budeme počas akcelerátora organizovať aj komunitné meetupy, kde sa startupy môžu inšpirovať navzájom,“ dopĺňa predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka.



Kto sa môže prihlásiť?

Študenti, tímy, jednotlivci aj začínajúci podnikatelia

Tí, ktorí majú inovatívny nápad alebo produkt , ktorý rieši konkrétny problém.

, ktorý rieši konkrétny problém. Projekt nemusí byť hotový – dôležitá je motivácia a potenciál.

Registrácia je otvorená do 31. mája 2025 na webe ICKK.

Slovensko hľadá talenty. Prečo by si tým ďalším nemohol byť práve ty?

ICKK ti nedáva len teóriu, ale aj reálne nástroje, skúsených mentorov a príležitosti, vďaka ktorým môžeš svoj projekt posunúť na úplne novú úroveň. Získaš prístup do startupového prostredia, ktoré ťa podporí, nasmeruje a prepojí s investormi, partnermi aj komunitou.

Pre niekoho je to len ďalší program. Pre teba to môže byť štart niečoho výnimočného. Nenechaj si to ujsť a sleduj web ICKK.sk.