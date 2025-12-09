Slováci dostanú od vlády „vianočný darček“: Čakali sme 16 rokov, rekordnú stavbu konečne otvoria

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline sprevádzkujú pre motoristov v avizovanom termíne pred Vianocami 22. decembra. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) to potvrdila na sociálnej sieti s tým, že v uvedený deň budú pred odovzdaním tunela do užívania tradične strihať pásku. Bude môcť byť pri tom aj vybraný zástupca širokej verejnosti, prihlásiť sa treba do 15. decembra.
Celý úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel Višňové 7,5 kilometra. Tunel sa tak po otvorení stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.
Tunel prešiel skúškou
Hasiči a záchranári si 3. decembra vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové. Išlo o ďalšiu skúšku pred plánovaným otvorením tunela.
Výstavba tunela sa pritom začala ešte v októbri 2009 a spolu s ňou prišli aj mnohé komplikácie, vďaka ktorým Slováci čakali neuveriteľných 16 rokov. Tunel má dĺžku 7 445 metrov.
