Skutočných študentov vyháňa bojovať na Ukrajinu, do diskusie si zavolal falošných z radov nominantov Smeru, tvrdí Remišová

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
SITA
Na diskusii mali Fica podporovať falošní "študenti".

Údajní študenti, ktorí ostali na diskusii s predsedom vlády Robertom Ficom v Poprade po protestnom odchode časti publika, boli v skutočnosti štátni zamestnanci, konkrétne nominanti strany Smer-SD. Ako ďalej uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko), jedným z nich bol napríklad Róbert Učeň, ktorý kandidoval za Smer-SD a je riaditeľom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ďalším bol Gabriel Dome, kandidát za Smer-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu a toho času riaditeľ hospodárskej správy a verejného obstarávania Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Remišová sa v tejto súvislosti pýta, či si falošní „študenti“ z diskusie v Poprade, ktorí sú v skutočnosti zamestnancami štátu, zobrali na túto diskusiu dovolenku. V popise práce totiž podľa nej určite nemajú účasť na diskusiách a kladenie otázok.

Foto: Facebook/Robert Fico

O skutočných študentov nemá záujem

Každý bežný zamestnanec by si totiž podľa poslankyne na takéto podujatie musel zobrať voľno. „Skutočných študentov Fico z diskusie vyhnal a poslal bojovať na Ukrajinu, čo je samo osebe odporné od premiéra krajiny a namiesto nich si navozil falošných akože študentov, ktorí dokonca majú rôzne štátne funkcie a mali by byť v skutočnosti v práci. V konsolidácii Fico zdiera obyčajných ľudí, živnostníkov a podniky, ale politickí nominanti v štátnych organizáciách namiesto riadnej práce chodia po politických študentských debatách,“ vyhlásila Remišová.

Doplnila, že je úbohé, že premiér krajiny si musí na diskusiu povolať štátnych zamestnancov, pretože o skutočných študentov nemá záujem a doslova ich vyháňa zo Slovenska. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v piatok 14. novembra v Poprade prednášal študentom na tému Medzinárodné vzťahy v priestoroch okresného úradu. Na prednáške sa zúčastnila asi stovka študentov, tretiakov, z dvoch gymnázií a obchodnej akadémie. Časť z nich počas nej demonštratívne odišla štrngajúc pritom kľúčmi. Jedna zo študentiek nazvala prednášku agresívnou a nepríjemnou.

