Slováci používajú trik, ktorý im stráži peniaze: Pomáha im počas Black Friday a vianočných nákupov

TASR
Tomáš Čapák
Slováci využívajú AI počas Black Friday, aby mali výdavky pod kontrolou.

Slováci počas Black Friday a vianočných nákupov využívajú technológie a umelú inteligenciu (AI) najmä na to, aby mali svoje výdavky pod kontrolou. Umelá inteligencia má na pätinu ľudí pri míňaní a finančnom rozhodovaní väčší vplyv ako pred rokom. Takmer tretina sa pozerá na svoju finančnú situáciu pred rokom 2026 s obavami a mnohí počítajú s tým, že budú musieť výdavky obmedziť.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Dynata pre finančnú technologickú spoločnosť Revolut, ktorý realizovala v novembri 2025 na vzorke 1000 respondentov.

„Väčšina ľudí pritom vníma AI nie ako nástroj, ktorý ich má nalákať na ďalšie nákupy, ale ako spôsob, ako ušetriť čas a peniaze. Keď Slováci pri nakupovaní využívajú AI, robia to najčastejšie pre úsporu peňazí (34 %), úsporu času (10 %) alebo ako zdroj inšpirácie, napríklad pri hľadaní darčekov (18 %),“ uviedla spoločnosť.

Štvrtina Slovákov Black Friday nerieši

Traja z desiatich Slovákov urobia väčšinu nákupov počas Black Friday na webových stránkach obchodov. Zľavy v kamenných predajniach využíva 24 % a ďalších 11 % plánuje nakupovať prostredníctvom mobilných aplikácií jednotlivých značiek. V prípade sociálnych sietí využívajú Instagram ako hlavné nákupné miesto tri percentá ľudí, o percento viac Facebook. Skoro štvrtina Slovákov zľavy počas Black Friday nerieši a vôbec neplánuje nakupovať.

Z prieskumu vyplynulo, že zľavy počas Black Friday využívajú najmä mladí. Vo vekovej skupine od 18 do 24 rokov plánuje 33 % realizovať väčšinu nákupu na webových stránkach obchodov, 19 % pôjde do kamenných predajní a 18 % využije mobilné aplikácie značiek. Zo sociálnych sietí je pre desať percent mladých hlavným nákupným kanálom Instagram. U ľudí vo veku 65 a viac rokov takmer polovica respondentov neplánuje nakupovať počas Black Friday. Naopak, online kanály a zľavové akcie vnímajú zdržanlivejšie a častejšie riešia prehľadnosť ponuky.

Hlavný zdroj pokušenia sú sociálne siete

„Slováci najčastejšie podliehajú zľavám a akčným ponukám na sociálnych sieťach Instagram, TikTok a Facebook. Ako hlavný zdroj pokušenia ich označilo 29 % opýtaných a v najmladšej vekovej skupine 18 – 24 rokov až 45 % ľudí. Ponuky na webových stránkach obchodníkov sú hlavným spúšťačom neplánovaných nákupov pre 27 % ľudí. E-mailové promo akcie považuje za najpríťažlivejšie 15 % respondentov a reklama vo vyhľadávačoch, napríklad Google, láka najviac 11 % ľudí,“ priblížila spoločnosť.

Celkovo 30 % ľudí sa pozerá na svoju finančnú situáciu pred rokom 2026 s obavami a viacerí predpokladajú, že budú musieť šetriť. Konkrétne 31 % očakáva, že bude kupovať lacnejšie potraviny, a 25 % plánuje obmedziť zbytočné výdavky, rovnaké percento chce ušetriť na oblečení. Zlepšiť financie by mohla pomôcť ľuďom AI ako nástroj na správu peňazí, pričom si to myslí 14 %. Vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov to tak vníma 18 %.

