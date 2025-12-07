Skorá jar uprostred decembra, teploty vystrelia vysoko: O pár dní sa očakáva viac ako dnešných 11 stupňov

Dnes bude na Slovensku prevažne zamračené, hmlisto a naďalej teplo. Ojedinele, na východe na väčšine územia, bude mrholenie alebo dážď, nad cca 1500 m sneženie. Popoludní a večer sa v západnej polovici lokálne zmenší oblačnosť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 3 až 8, na západe a na juhu stredného Slovenska väčšinou 8 až 11 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 1 stupňa Celzia.
Bude bezvetrie alebo len slabý vietor. Spadne do 5 milimetrov zrážok.
Bude ešte teplejšie
K Slovensku postupuje teplý front, ktorý prinesie citeľné oteplenie a nočné mrazy výrazne ustúpia. Teploty budú presahovať dlhodobý priemer pre začiatok decembra o viac ako 5 °C a počasie bude v nasledujúcich dňoch miestami pripomínať skorú jar. Denné maximá sa vyšplhajú približne k +12 °C, ojedinele aj vyššie, informuje imeteo.
Od utorka sa očakáva ešte výraznejší prísun teplého vzduchu. Najmä na juhu Podunajskej nížiny môžu teploty dosiahnuť až +14 °C. V porovnaní s pondelkom môže byť v utorok lokálne aj o 7 °C teplejšie.
Obloha však zostane prevažne zamračená či oblačná, s občasným slabým dažďom a len miernym vetrom. Snehové podmienky sa tak na istý čas vytratia a podľa numerických modelov by mal tento ráz počasia pretrvať až do polovice mesiaca.
