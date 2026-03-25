„Skonči, lebo ťa zabijem.“ Nový Severus Snape prehovoril o vyhrážkach a kritike, ktoré dostáva

O seriáli, ktorý prerozpráva príbeh Harryho Pottera po novom, sa hovorí už od minulého roka. Dominica McLaughlina ako Harryho diváci spoznali v júli a vtedy zistili aj to, že seriál by mal mať premiéru na HBO a HBO Max v roku 2027. Následne spoznali aj ďalších hercov, napríklad súrodencov Weasleyovcov či Draca Malfoya, z ktorých boli nadšení.
V čase, keď svet spoznal nového Draca však zistil aj to, ako bude vyzerať nová verzia profesora Snapea. A práve pri tomto obsadení mali fanúšikovia série najväčšie výčitky, keďže sa vzhľadovo nepodobá na Alana Rickmana, ktorý postavu stvárnil pôvodne, ani nezodpovedá popisu postavy v knihách.
Fanúšikovia však neostali len pri obyčajnej kritike, keďže, ako najnovšie herec Paapa Essiedu prezradil v rozhovore pre The Times of London, po tom, ako bola ohlásená jeho účasť v seriáli, ľudia mu začali priať smrť.
Vyhrážali sa mu, že ho za túto rolu zavraždia
Paapa Essiedu sa stane prvým čiernym hercom, ktorý stvárni rokfordského profesora v adaptácii kultových kníh. Táto skutočnosť má však aj tienistú stránku a herec poodhalil pohľad na desivé, rasistické vyhrážky smrťou, ktoré mu boli adresované po tom, čo bol obsadený do úlohy Severusa Snapea.
„Hovorili mi: ‚Skonči, lebo ťa zabijem,‘“ povedal Essiedu. Herec pre portál uviedol, že používatelia Instagramu mu zanechávali aj správy typu: „Prídem k tebe domov a zavraždím ťa.“
„Takže, hoci som si celkom istý, že ma nezavraždia…“ začal Essiedu a následne sa nervózne zasmial. Pokračoval: „Toto by mohlo časom zostarnúť veľmi zle! Ale áno, hoci dúfam, že budem v poriadku, nikto by sa s týmto nemal stretávať len preto, že robí svoju prácu. Mnoho ľudí riskuje v práci svoje životy. Ja hrám čarodejníka v Harrym Potterovi. A klamal by som, keby som povedal, že sa ma to emocionálne nedotýka.“
35-ročný Essiedu uviedol, že chápe, že stvárnenie Snapa je „veľký záväzok“, keďže podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa a prezidenta spoločnosti Warner Bros. Davida Zaslava sa očakáva, že seriál pobeží na HBO desať rokov.
„Keď skončím, budem mať 45 rokov a viem, že môj život sa zásadne zmení, ale musím sa tomu jednoducho podvoliť. Na konci tohto projektu už môžem mať deti,“ povedal herec.
Zdôraznil, že hoci dokáže nenávistné prejavy ignorovať, neznamená to, že zmiznú. „Tento problém zostáva endemický a ľudia tie veci tak či tak vidia a píšu mi, či som v poriadku,“ povedal herec, ktorý poznamenal, že si nemyslí, že nahlasovanie vyhrážok smrťou a posielanie tínedžerov, ktorí za nimi môžu stáť, do väzenia by mu prinieslo „lepší pocit“.
Essiedu tiež uviedol, že všetka kritika online ho podnietila k tomu, aby bol „vášnivejší“ pri uchopení postavy a jej prispôsobení si, pričom spomínal na to, ako vnímal túto franšízu ako dieťa. Priznal: „Predstavoval som si sám seba v Rokforte na metle. A tá predstava, že dieťa ako ja sa môže vidieť reprezentované v tomto svete? To je motivácia nenechať sa zastrašiť niekým, kto hovorí, že by bol radšej, keby som zomrel, než aby som robil prácu, na ktorú budem naozaj hrdý.“
