Hannah Montana oslavuje jubileum, no bez Lilly. Herečka Emily Osment prezradila dôvod

Na premiére sa po fialovom koberci spolu s Miley prešli Jason Earles, Cody Linley, Anna Maria Perez de Tagle, Shanica Knowles, či Moises Arias. Nechýbali tak jej seriálový brat, jej neslávny seriálový priateľ Jake Ryan a dokonca ani jej školské nepriateľky. Diváci tak mali o nostalgiu postarané. Pozorným očiam verných divákov však neuniklo, že chýbali dve významné postavy – Lilly a Oliver.
Hviezda seriálu Hannah Montana, Emily Osment, prezradila, prečo ona aj jej postava Lilly chýbajú v špeciále stanice Disney+, ktorý má premiéru na tejto platforme už dnes. Ako uvádza portál E! Online, nie je to preto, že by medzi herečkami panovala zlá krv.
Nemohla sa zúčastniť
Herečka, ktorá v rokoch 2006 až 2011 stvárňovala Lilly Truscottovú (pozn. red. najlepšiu kamarátku Miley Stewartovej v podaní Miley Cyrus), oznámila, že sa nezúčastní špeciálu k 20. výročiu seriálu a zároveň fanúšikom poďakovala za roky lásky a podpory.
Ako Emily vysvetlila vo videu na Instagrame z 23. marca, v čase natáčania bola nanešťastie zaneprázdnená prácou na svojom seriáli George & Mandy’s First Marriage, takže sa k opätovnému stretnutiu nemohla pripojiť. Napriek tomu si 34-ročná herečka chcela uctiť toto významné jubileum.
„Chcela som vás pozdraviť a poďakovať všetkým, ktorí pri nás tie roky stáli. Som veľmi vďačná, že tento seriál stále milujete. Som hrdá na to, že som bola jeho súčasťou,“ povedala vo videu. V popise príspevku sa podelila aj o to, aká významná pre ňu táto skúsenosť bola: „Hannah Montana mi zmenila život. Dala mi celoživotný rešpekt ku komediálnemu žánru, naučila ma disciplíne, trpezlivosti, načasovaniu a úcte k práci v dospelom prostredí v takom mladom veku.“
„Ani vám neviem opísať, čo pre mňa znamenajú vaše milé správy a aké mám šťastie, že som mohla byť súčasťou tohto televízneho gigantu, aký sa objaví raz za generáciu. Ďakujem, že ste ma vpustili do svojich obývačiek, a dúfam, že v nich budem môcť byť aj o mnoho rokov neskôr,“ dodala Emily Osment.
