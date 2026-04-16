Fico, Kaliňák a Šutaj Eštok majú problém: Mali dovážať migrantov, padlo trestné oznámenie

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Matovič považuje za neprípustné, aby ústavný činiteľ uprednostnil vlastný politický prospech pred bezpečnosťou štátu.

Opozičné Hnutie Slovensko podalo vo štvrtok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na predsedu vlády Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

Dôvodom sú vážne podozrenia, že pred parlamentnými voľbami v roku 2023 mohlo dôjsť k účelovému zneužitiu migračnej krízy v spolupráci s predstaviteľmi cudzej moci. Hnutie o tom informovalo na tlačovej konferencii s tým, že tak reagujú na vyjadrenia maďarského politika Pétera Magyara, ktorý po víťazstve vo voľbách hovoril o praktikách predchádzajúcej maďarskej vlády.

Migranti ako téma kampane

„Niekoľko mesiacov pred voľbami sme na Slovensku videli prudký nárast nelegálnej migrácie. Robert Fico to zneužíval v kampani – šíril strach, chodil do lokalít s migrantmi, natáčal videá a tvrdil, že štát zlyháva,“ povedal exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Hnutie Slovensko – Za ľudí).

Migračný tábor vo Veľkom Krtíši v roku 2023. Foto: Facebook – Peter Pcolinsky

V tom čase podľa neho existovalo podozrenie, že situácia nevznikla spontánne. Mikulec tvrdí, že ak niekto vedome spolupracuje s cudzou mocou na tom, aby vytváral bezpečnostnú krízu vo vlastnej krajine, hovoríme o podozreniach zo sabotáže, záškodníctva a aj z vlastizrady.

Hnutie považuje za neprípustné, aby ústavný činiteľ uprednostnil vlastný politický prospech pred bezpečnosťou štátu. „Je nemysliteľné, aby v demokratickej krajine politik vedome vystavil vlastných občanov riziku len preto, aby vyhral voľby,“ uviedol Mikulec. Trestné oznámenie podľa neho obsahuje podrobné odôvodnenie aj návrhy na vykonanie dôkazov.

Magyar vo svojom vyjadrení uviedol, že na rozdiel od doterajšieho premiéra Maďarska Viktora Orbána nevypustí 2200 právoplatne odsúdených prevádzačov migrantov z maďarských väzníc. Zároveň povedal, že „neprivezieme migrantov na slovenské hranice, ak by si to vyžadoval záujem nášho ‚soci-kamaráta‘ vo volebnej kampani.“

Ministerstvo reaguje

Reagovalo už aj ministerstvo vnútra, ktoré spochybňuje tvrdenie, že Viktor Orbán posielal na hranice migrantov, aby tým pomohol Smeru pred voľbami v roku 2023. „Faktom je, že v rokoch 2022 a 2023 prišlo na územie Slovenska okolo 60-tisíc nelegálnych migrantov. Išlo o absolútne rekordné čísla v histórii Slovenska,“ rezort Šutaja Eštoka.

„Situácia zašla tak ďaleko, že aj Česká republika bola nútená obnoviť dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, aby obmedzila prílev cudzincov smerujúcich cez naše územie,“ dodalo ministerstvo. „Pravda je však jednoduchá – stačilo by, aby si priznali vlastnú chybu a uznali, že to boli oni, kto nelegálnu migráciu nezvládol. Svojou pasivitou ohrozovali bezpečnosť obyvateľov Slovenska.“

„Na rozdiel od nich súčasná vláda od začiatku prijíma striktné opatrenia proti nelegálnej migrácii, nič nezľahčuje, nič netoleruje a vysiela jasný a nekompromisný signál, že Slovensko už nie je bezpečnou tranzitnou trasou.“

Pozri aj tento článok
Slovenský internet sa baví na zvláštnej cyklotrase: Vyzerá ako prekážková dráha. Vyjadrilo sa aj mesto

Odporúčané články
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

