Školský megaprojekt na Slovensku: V Nitre sa počíta s vybudovaním novej strednej školy, stáť bude 30 miliónov eur

Nitriansky samosprávny kraj plánuje v relatívne blízkej budúcnosti vybudovanie novej, veľkej strednej zdravotníckej školy. Tá by mala nadviazať na súčasnú školu a značne rozšíriť jej kapacity. Výška investície je odhadovaná na desiatky miliónov eur.

Vďaka novému projektu by tak škola mohla fungovať kompaktnejšie, nakoľko v súčasnosti existuje v troch prenajatých budovách. Zároveň si riaditeľka školy od rozšírenia sľubuje aj viac študijných odborov s možnosťou prijať väčšie množstvo študentov. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Plocha pri Cabajskej ceste v Nitre ponúka podľa slov kompetentných atraktívnejšiu polohu – medzi hlavné výhody sa spomína blízkosť nemocnice, ako aj autobusovej či vlakovej stanice. Podľa dostupných informácií bude projekt pozostávať z troch budov, tie budú mať od štyroch až do šesť podlaží. Tento komplex pojme okrem tried a kabinetov aj internát či laboratóriá.

Investovať treba milióny eur

Celkové náklady na výstavbu novej zdravotníckej školy sa odhadujú na 30 miliónov eur. Zároveň sa, ako bolo spomenuté, zvýši kapacita vzdelávacieho zariadenia zo súčasných 400 až na 800 žiakov. To by v konečnom dôsledku mohlo pomôcť aj slovenskému zdravotníctvu. Ako však uviedli odborníci, samotné kapacity stredných zdravotníckych škôl nie sú v riešení dlhodobého problému s pracovníkmi v zdravotníctve jediným zásadným faktorom.

„Žiaci stredných zdravotníckych škôl získavajú vzdelanie praktickej sestry – asistenta, nie sestry podľa smernice Európskej únie, a do systému ako samostatné sestry vstúpia až po ukončení bakalárskeho štúdia na vysokej škole,“ uviedol pre HN riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober. Narážal tým na to, že je v tomto smere potrebná aj podpora a motivácia žiakov pokračovať so vzdelaním na vysokej škole.

V každom prípade, konkrétny termín, kedy by sa s prácami na novej škole mohlo začať, zatiaľ známy nie je. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie už má projekt za sebou, momentálne sa čaká na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.