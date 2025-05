Sisa Sklovská čelila kritike a závisti pre jej štýl. S manželom sa ale našli, neuveríte, koľko času strávi v kúpeľni

Byť štýlový nie je len o oblečení, ale aj o postoji k životu. Sisa Sklovská a jej manžel Juraj Lelkes sú dôkazom, že elegancia, osobná starostlivosť a pozitívna energia môžu ísť ruka v ruke.

Ako prezradili pre magazín Koktejl, ich vzťah k móde a životnému štýlu je formovaný dlhé roky – s vášňou, osobným vkusom a najmä dôslednou starostlivosťou o seba. Oblečenie, krása aj optimizmus sú pre nich prirodzenou súčasťou každodennosti.

Od závistlivých učiteliek k manželovi, ktorý trávi tri hodiny v kúpeľni

Móda a starostlivosť o seba boli v živote Sisy Sklovskej prítomné od útleho veku a dnes sú neoddeliteľnou súčasťou aj jej vzťahu. „Odo mňa akože od malička, ja som s módou spätá úplne, absolútne,“ spomína. „Moja matka ma k tomu viedla. Za tých čias, keď ešte ty si nebola na svete, sme nemali vôbec žiadne látky, ani strihy. Ale bola jedna Burda, podľa ktorej sme strihali. A moja mama mi šila nádherné veci.“ Priznáva, že práve pre výnimočný vzhľad bola terčom nepriazne: „Preto ma na všetkých možných školách neznášali – všetky učiteľky, i profesorky.“

Dnes ju v osobitom štýle dopĺňa manžel Juraj Lelkes, ktorý podľa nej v starostlivosti o seba doslova exceluje. „Môj manžel je v kúpeľni tri hodiny, ja som amatér oproti nemu,“ smeje sa speváčka. „A som veľmi rada, že mám takého manžela, ktorý sa o seba naozaj stará – od útleho veku používa krémy na oči, na tvár, stará sa o vlasy… On to má jednoducho v sebe. Neviem si predstaviť mať iného muža.“ Juraj na to nadviazal: „Výzor človeka a starostlivosť o seba sú jeho vizitkou. Samozrejme, treba rozvíjať schopnosti, vedomosti, profesionalitu, ale aj výzor a obliekanie.“

Optimizmus ako životné krédo