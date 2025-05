Šíri sa video, na ktorom má moderátor flirtovať s Adamom Pavlovčinom: Na Eurovízii ho prirovnávajú k Freddiemu Mercurymu

Prvé vystúpenia na semifinále tohtoročnej Eurovízie máme za sebou a už zajtra sa môžeme tešiť na to, ako to odpáli Adam Pavlovčin alias Adonxs, ktorého si môžete pamätať ako víťaza Superstar. Nereprezentuje však Slovensko, ale Českú republiku.

Keď pre pár dňami zverejnil oficiálny profil Eurovízie na Instagrame fotografie Adama Pavlovčina, pod príspevkom sa objavili nadšené reakcie a ľudia ho začali prirovnávať k Freddiemu Mercurymu. Ozvali sa aj viaceré hlasy, ktoré sa nehanbili priznať, že sú hrdé na to, že reprezentuje Česko. Slovensko tento rok svojho zástupcu na Eurovízii opäť nemá.

Adonxs opantal ľudí

„Neviem, čo je s týmto chlapcom, no nemôžem z neho spustiť oči,“ stojí v jednom z nadšených komentárov. Viacerí dokonca tipujú, že by sa mohol umiestniť na prvých priečkach.

Adam Pavlovčin v semifinále zaspieva skladbu s názvom „Kiss Kiss Goodbye“ a ľudia po zverejnení klipu nadšene hlásili, že Česko je na Eurovízii veľmi podceňovaná krajina, no neprávom. „Toto je prvý rok, kedy si myslím, že máme šancu vyhrať Eurovíziu,“ objavilo sa pri ňom.

Flirtovanie alebo nie?

Len pred niekoľkými hodinami, v čase, kedy fanúšikovia speváka netrpezlivo čakajú na to, kedy to vypukne, nemecký profil Eurovízie zverejnil záznam z krátkeho rozhovoru s Adamom, ku ktorému pridal popisok „See you on Grindr“, v preklade — vidíme sa na Grindri, teda na populárnej LGBTQ+ zoznamke. České Óčko upozornilo, že jeden z moderátorov so spevákom okato flirtoval. S čím súhlasila aj komentujúca verejnosť.

„Super zvláštny rozhovor,“ zhodnotil niekto ukážku z rozhovoru, ktorá začína otázkou na Pavlovčina „aká je jeho veľkosť“ a ďalej sa uberá, ako zhodnotili niektorí, „zvláštnym“ spôsobom. „Tomuto sa hovorí flirtovanie“, dodal niekto ďalší. Kým podľa niektorých je rozhovor roztomilý, ozvali sa aj ľudia, ktorým sa takýto prístup moderátora nepáčil a označili ho za neslušný. Pozrite si video a posúďte sami.

Ak Adam Pavlovčin postúpi, uvidíme ho aj vo veľkolepom finále, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. mája.