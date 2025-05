Pečivo zo špinavej zeme hodil medzi ostatné a babka poobchytávala croissanty: Slováci priznali, čo ich štve pri nákupoch

Ľudí dokážu rozrušiť rôzne veci, predovšetkým na miestach, kde je ruch alebo v situáciách, kedy sa možno ponáhľame a musíme niekde stráviť viac času, než by sme chceli. Jedným z takých miest sú nepochybne obchody a niekedy sa aj zdanlivo obyčajný nákup potravín môže zmeniť na nočnú moru.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na internete sa objavila diskusia, v ktorej sa Slováci vášnivo rozhovorili o tom, čo ich v obchodoch rozčuľuje. „Dneska som sa v obchode pri pokladnici zamýšľala nad spravím sa ľudí. Napríklad, vy si tovar balíte hneď do tašiek alebo počkáte, zaplatíte a potom si ho vezmete? Strašne ma rozčuľuje, keď sú niektorí akoby spomalení. Ako to máte vy?“ stálo v príspevku a viacerí sa zhodli, že im prekáža to isté.

Rozdelili sa na dva tábory

„Tovar sa má okamžite po nablokovaní ukladať naspäť do nákupného košíka a až mimo pokladnice baliť do tašiek alebo vonku do auta. Preto sú v obchodoch tie pulty na balenie tovaru,“ zhodnotil niekto rázne.

„Ozaj neznášam ľudí, ktorí tam stoja ako pripečení, pozerajú ako blokuje a… nič. Ani do tašiek, ani do košíka,“ dodal niekto ďalší. No ozvala sa aj druhá strana a vysvetlila svoj postoj. „Ja patrím k tým spomaleným. Ukladám si všetko pekne, ešte pri tom rozmýšľam, čo dám naspodok, čo dám navrch.“

Ak sa prikláňate k prvému názoru, niekto poradil chytré riešenie, ktoré vám ušetrí nervy, a to chodiť nakupovať k samoobslužným pokladniciam. Prílišné náhlenie sa pri pokladnici však vie narobiť aj poriadnu šarapatu. „Mne sa často stáva, že vykladám obrovský nákup na pás a ľudia hneď za mnou začnú vykladať tiež, hoci ja mám ešte polovicu nákupu v košíku a potom to už nemám kam vyložiť,“ opísal svoju skúsenosť iný Slovák.

V reakciách sa spomenulo, že ľuďom prekáža, keď niekto nechá v obchode len tak odstavený nákupný košík uprostred regálov alebo nedodržiava osobný odstup.

Ochytajú pečivo a vrátia ho späť

Ďalší upozornili na problém, ktorý vzniká preto, lebo často k sebe nie sme dostatočne ohľaduplní. „Vo všeobecnosti mi vadí neohľaduplnosť a úplne najviac to vidieť pri pečive. Koľko ľudí poobchytkáva pečivo holou rukou. Minule som videla babku ohmatať croissant a hodiť ho naspäť, až som mala chuť dať jej prednášku o nevychovanosti.“

Svedkom podobného incidentu sme sa nedávno stali aj my, keď sme videli pri pečive pána, ktorému sa roztrhlo vrecko a popadalo mu na zem, ktorá bola špinavá, keďže práve vonku pršalo. On ho ale vrátil späť medzi ostatné a sám si nabral čisté pečivo. Ak sa vám niečo podobné stane, upozornite na to zamestnancov, ktorí sa chopia riešenia problému.

Takže po tejto skúsenosti len dodávame, aby ste sa nesprávali k ostatným tak, ako nechcete, aby sa správali oni k vám. A to platí aj pri bežnom nákupe v potravinách.