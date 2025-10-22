Silný úder prerušil vyučovanie: Autobus sa vyrútil z cesty a vrazil do budovy školy, zranilo sa viac ako 30 ľudí

Viacero ľudí utrpelo zranenia v stredu pri nehode autobusu na kruhovom objazde v maďarskom meste Szolnok, ktoré leží približne 110 kilometrov juhovýchodne od Budapešti.
Autobus vybočil z cesty a narazil do budovy Gymnázia Katalin Vargovej. Podľa servera szoljon.hu záchranári na pomoc zraneným nasadili okrem sanitiek aj dva vrtuľníky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Desiatky zranených, štyria vo vážnom stave
Podľa predbežných informácií utrpelo pri nehode na kruhovom objazde na Námestí slobody (Szabadság tér) po 08.00 h ľahšie zranenia 30 ľudí, kým štyria sú zranení ťažko. Medzi zranenými je aj jeden chodec. Linkový autobus prichádzal do centra mesta smerom od mestskej časti Szandszőlős.
Autobus zničil strom aj časť budovy
Riaditeľstvo úradu civilnej ochrany Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolice uviedlo, že autobus pri náraze vyvrátil aj jeden strom. „V budove gymnázia sme uzatvorili miestnosť, ktorá bola nárazom poškodená,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Ďalšie priestory školy evakuovať nemuseli a v budove sa nikto nezranil.
Podľa nepotvrdených informácií bolo príčinou nehody zlyhanie bŕzd. Okolnosti tragickej havárie vyšetruje maďarská polícia.
