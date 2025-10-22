Poslal iPhone, dorazil šampón: Muž dostal od kuriérskej firmy smiešnu kompenzáciu, spravil ale začiatočnícku chybu

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Firma zákazníkovi poplietla balíky, namiesto iPhonu prišiel mužovi šampón.

Posielať iPhone za vyše 1 000 eur s očakávaním, že príde bezpečne k adresátovi, je pre väčšinu ľudí samozrejmosťou. Situácia z Českej republiky však ukazuje, že nie vždy je to tak. Bizarný prípad premenil zákazníkov iPhone na šampón.

Pavel Hladík posielal telefón svojmu kamarátovi, ktorý ho predtým zaplatil na účet. „Od kamaráta mi prišli peniaze vopred. V aplikácii Zásilkovna (česká spoločnosť, pozn. redakcie) som zadal požiadavku, že chcem odoslať zásielku do boxu, ktorý určil môj kamarát,“ hovorí Hladík pre TN.cz.

Telefón starostlivo zabalil do bublinkovej fólie a krabičky, aby bol zabezpečený proti poškodeniu.

V balíku bol šampón

Napriek všetkej starostlivosti sa balík počas cesty stratil, respektíve zamenil. „Kamarát mi volal a následne posielal fotky s tým, že namiesto mobilného telefónu, ktorý si odo mňa kúpil aj s príslušenstvom, mu dorazil nejaký šampón,“ pokračoval Hladík.

Takáto chyba, hoci zriedkavá, sa môže stať v logistickej sieti, kde denne prejde obrovské množstvo zásielok.

Potvrdili mi, že s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k chybe zamestnanca Zásilkovny pri vyzdvihovaní zásielky priamo z toho boxu, ale že sa nemám báť, že vzhľadom na to, že tovar je vo vyššej hodnote, o svoje peniaze neprídem,“ spomína ďalej. Oficiálna reakcia firmy, ktorú dostal potom, už však tvrdila niečo iné.

Vrátená platba za dopravu a kompenzácia približne 12 eur

Firma zákazníkovi napísala, že jeho balík sa, bohužiaľ, nepodarilo nájsť.

V spolupráci s ďalšími kolegami sme dôkladne preverili všetky miesta, kde by sa vaša zásielka mohla nachádzať, ale, bohužiaľ, sa nám ju nepodarilo nájsť. Pri odoslaní zásielky ste nevyužili službu „Kompenzácia hodnoty zásielky“, ktorá by umožnila vyššie krytie škody. Z tohto dôvodu vám v súlade s našimi obchodnými podmienkami bude preplatená suma 300 Kč (cca 12 eur) a vrátená platba za dopravu,“ uviedla v stanovisku česká Zásilkovna.

Zásilkovna upozorňuje, že ak si zákazník svoju zásielku nepoisťuje, všetko riziko nesie on sám. Služba kryje zásielky len do hodnoty 10 000 korún (približne 411 eur), pričom v tomto prípade zákazník uviedol hodnotu telefónu ako 26 000 korún (približne 1 070 eur), teda viac než dvojnásobok limitu.

Navyše nevyužil ani možnosť poistenia cennejších zásielok, ktorá by poskytovala ochranu do stanoveného limitu.

Vraj sa neudialo nič protizákonné

Následne prebehla ďalšia komunikácia, no pán Hladík sa stále nedozvedel, ako je možné, že Zásilkovna nedokázala nájsť príjemcu jeho telefónu. Na rovnakú otázku nedokázala firma odpovedať ani televízii Nova.

V tejto chvíli je to v takej fáze, že som podal podnet na Český telekomunikačný úrad. Bol som s tým aj na polícii. Tam mi však povedali, že pri konaní Zásilkovny nenašli nič protizákonné,“ uzavrel Hladík.

Napriek tomu chce skúsiť uspieť s trestným oznámením, ktoré podal. Ide mu totiž o princíp. Niekto cudzí si teraz užíva jeho telefón.

