Šialené počasie zasiahne aj tento kus Slovenska, dovalí sa to už o pár hodín: Nie sú vylúčené supercely či krupobitie

Najsilnejšia búrka sa včera prehnala cez oblasť Zlatých Moraviec. V noci dážď pokračoval najmä na Liptove. Dnes sa nepriaznivé počasie rozšíri aj na východ krajiny, ktorý včera búrky obišli. Výraznejšie zrážky sa očakávajú najmä na východnom Slovensku a na Gemeri.

Zrážkové pásmo sa okolo 12:00 začne presúvať cez severozápadné Slovensko smerom na východ. Postupne sa rozšíri na celé územie a najvýdatnejšie zrážky očakávame na Považí. „Pršať bude na celom Slovensku,“ upozorňuje iMeteo, pričom najintenzívnejšie búrky sa očakávajú práve na východe. Dnešný deň bude daždivý najmä popoludní, takže sa netreba nechať oklamať zdanlivo slnečným začiatkom dňa.

Upršaná nedeľa a silný nárazový vietor

Búrky môžu priniesť úhrn zrážok až do 40 mm a sprevádzať ich bude silný nárazový vietor. Nie je vylúčený vznik superciel ani drobné krupobitie.

„Po prechode studeného frontu bude dnes na západe chladnejšie, a to s teplotami do +24 °C, no na východe Slovenska bude dnes pred príchodom búrok horúco s teplotami do +32 °C. Následne sa schladí aj v tejto časti Slovenska a ochladenie pocítime ešte aj v pondelok. Následne teploty opäť poskočia smerom nahor,“ dodáva iMeteo.

Dnes bude oblačno až zamračené, na juhu a východe spočiatku aj s čiastočne zmenšenou oblačnosťou. Denné teploty vystúpia na 24 až 32 °C, no na západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa očakáva väčšinou 16 až 24 °C. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov bude okolo 12 °C. Fúkať bude slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne severozápadný s rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch miestami až do 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. K večeru sa na hrebeňoch Tatier očakáva prudký až búrlivý vietor.

Zrážky budú väčšinou do 10 mm, no pri búrkach môže lokálne spadnúť 10 až 40 mm, výnimočne aj viac.