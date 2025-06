Počasie sa zbesnie: Udrú silné búrky, horúčavy ustúpia. Stane sa tak už o pár hodín a na týchto miestach

Počasie, ktoré v uplynulých dňoch panovalo na Slovensku, mnohým pripomínalo plnohodnotné leto. Teploty nad hranicou +30 °C boli každodennou realitou, no s blížiacim sa víkendom sa nad naše územie začína nasúvať zmena, ktorú nemožno ignorovať. Už dnes v druhej polovici dňa začnú prvé búrky a v priebehu nedele príde k výraznému ochladeniu.

Na túto zmenu upozornil aj portál iMeteo na svojej oficiálnej stránke. Počas soboty sa bude nad našou oblasťou presúvať výrazný studený front, pred ktorým do strednej Európy vrcholí prílev veľmi teplého a vlhkého vzduchu z juhozápadu. Tento kontrast medzi vzduchovými hmotami vytvára ideálne podmienky na vznik búrok, ktoré dnes večer zasiahnu viaceré oblasti Slovenska, a v niektorých okolitých štátoch dokonca hrozia aj extrémne prejavy počasia.

Búrky zasiahnu najmä západ a sever Slovenska

Už krátko po 15:00 sa v oblasti východného Rakúska a západného Slovenska očakáva vznik prvých búrkových buniek. Tie sa budú postupne zhlukovať a neskôr vytvoria rozsiahlejší búrkový systém, ktorý sa vo večerných hodinách presunie cez severozápadné regióny Slovenska smerom na sever.

Najvýraznejšie úhrny zrážok, vietor a nebezpečné sprievodné javy ako krúpy alebo bleskový vietor môžu zasiahnuť najmä oblasti ako Záhorie, Kysuce, Oravu či severné časti Trenčianskeho kraja. V druhom slede môže nastať prudké zhoršenie počasia aj v iných častiach krajiny. Meteorológovia preto vyzývajú na obozretnosť a odporúčajú sledovať aktuálny vývoj počasia počas celého popoludnia a večera. Práve v tomto čase sa totiž búrky môžu formovať veľmi rýchlo a s nečakanou intenzitou.

Odborníci vydali výstrahy najvyššieho stupňa

Aj keď Slovensko nebude najviac zasiahnutou krajinou, atmosférická situácia v našom regióne je natoľko napätá, že v susednom Poľsku či na severozápade Ukrajiny už meteorologická služba Estofex vydala výstrahu 3. stupňa. V týchto oblastiach sa očakávajú veľké krúpy, ničivé nárazy vetra a odborníci pripúšťajú aj možnosť výskytu tornáda.

Ako však informuje iMeteo, podobné podmienky sú však pravdepodobné aj v niektorých oblastiach severného Slovenska, a preto sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť výstrahám Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tie môžu byť počas dňa priebežne aktualizované v závislosti od vývoja búrkových systémov.

Nedeľa už prinesie citeľnú zmenu

Zatiaľ čo sobota bude ešte veľmi teplá a miestami až dusná, nedeľné počasie bude pôsobiť, akoby patrilo do úplne iného ročného obdobia. Od západu sa nad Slovensko nasunie rozsiahle zrážkové pole, ktoré prinesie dážď do viacerých regiónov, pričom najviac zrážok sa očakáva v západnej polovici krajiny. Zmena sa prejaví aj na teplotách.

Kým dnes môžeme ešte lokálne prekročiť tropickú hranicu +30 °C, v nedeľu už denné maximá zostanú o 10 až 15 stupňov nižšie. Najchladnejšie by malo byť na severozápade, kde bude oblačno a daždivo a na letné aktivity to jednoducho nebude. Tí, ktorí mali v pláne výlety alebo grilovanie, by mali svoje víkendové plány radšej prehodnotiť.

Počasie sa upokojí až začiatkom budúceho týždňa

Ak ste si na záver týždňa naplánovali aktivity pod holým nebom, pripravte si aj alternatívu pod strechou. Vývoj počasia v nasledujúcich hodinách bude veľmi dynamický a nepredvídateľný. Stabilizácia sa očakáva až začiatkom budúceho týždňa, kedy sa studený front odsúva ďalej na východ a nad naše územie by mal prúdiť suchší a o niečo stabilnejší vzduch.