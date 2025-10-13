Sex by mal trvať presne toľkoto minút: Ženy a muži sa zdôverili so svojimi predstavami o ideálnom styku, jedna vec šokuje

Foto: Pexels

Zuzana Veslíková
Sex a vzťahy
Ovplyvňuje ho niekoľko faktorov.

Koľko by ste chceli, aby trval sex s vašou polovičkou? Presne na túto otázku sa rozhodli hľadať odpoveď autori prieskumu, do ktorého sa zapojilo 3836 ľudí. A odpoveď vás prekvapí. 

Zoznamovacia platforma Saucy Dates sa zapojených opýtala, ako dlho trval ich posledný sex bez predohry a ako dlho by chceli, aby trval. Skvelou správou je, že očakávania žien a mužov sa až tak nelíšia. No potom je tu jedna vec.

Očakávania sú rovnaké, realita trochu iná

Prieskum ukázal, že ženy v priemere chcú, aby sex bez predohry trval 25 minút a 51 sekúnd, zatiaľ čo podľa mužov by bol ideálny v dĺžke 25 minút a 43 sekúnd. Skutočnosť je však taká, že priemerná dĺžka sexu u mužov je kratšia a je možné v nej spozorovať odlišnosti aj na základe krajiny, odkiaľ pochádzajú, či veku.

Kým muži v USA majú sex v priemere 17 minút a 5 sekúnd, v takej Indii je to 15 minút a 15 sekúnd. Dôvodom môžu byť anatomické rozdiely či obriezka.

How long does sex last
Infographic courtesy of Saucydates.com

Okrem toho sa ukázalo, že svoju úlohu tu zohráva aj vek muža. Vo väčšine krajín najlepšie výsledky, čo sa výdrže týka, dosahujú muži po tridsiatke a najhoršie sú na tom tínedžeri a staršie vekové kategórie.

Nech je to ako chce, ak vám niečo pri sexuálnom styku s vašou partnerkou alebo partnerom nevyhovuje, najdôležitejšia je otvorená komunikácia. Každý sme iný, preto treba hľadať kompromis a predovšetkým si spoločné chvíle patrične užívať. A ak sa vám zdá, že niečo s vaším sexuálnym zdravím nie je v poriadku, vyhľadajte odbornú pomoc.

