Šepkalo sa, teraz je to vonku: Herec Lukáš Latinák randí s mladšou herečkou, vzťah už netaja

Láska si nevyberá ani čas, ani miesto. Po ťažšom životnom období sa obľúbený slovenský herec Lukáš Latinák opäť usmieva. Po jeho boku totižto stojí herecká kolegyňa Mária Schumerová.
Mária Schumerová na svojom Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom potvrdila svoj vzťah s Lukášom Latinákom. O ich súkromí sa síce doteraz nehovorilo verejne, no dvojica sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Láska bez bulváru
Obaja herci sú verejne známe osobnosti, no napriek tomu sa rozhodli svoj vzťah neprezentovať pod svetlami reflektorov. Priznanie prišlo až teraz, keď sa začalo šíriť čoraz viac dohadov. Mária v príspevku uviedla, že ich cieľom nie je skrývať sa, ale uchovať si súkromie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Poznáte tie obrázky s popismi, že nikdy neviete, čo ľudia prežívajú v súkromí? Niekedy však aj tie krásne veci si chce človek prežiť v tichosti. Nie tajne, len súkromne, bez reflektorov. Áno, s Lukášom tvoríme pár, a je to už nejaký čas,“ vysvetlila herečka, prečo doteraz o ich vzťahu nehovorili verejne.
Nahlásiť chybu v článku