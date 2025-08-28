Šepkalo sa, teraz je to vonku: Herec Lukáš Latinák randí s mladšou herečkou, vzťah už netaja

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Herecký pár Latinák a Schumerová už nie je len dohad.

Láska si nevyberá ani čas, ani miesto. Po ťažšom životnom období sa obľúbený slovenský herec Lukáš Latinák opäť usmieva. Po jeho boku totižto stojí herecká kolegyňa Mária Schumerová.

Mária Schumerová na svojom Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom potvrdila svoj vzťah s Lukášom Latinákom. O ich súkromí sa síce doteraz nehovorilo verejne, no dvojica sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lukáš Latinák (@lukaslatinak)

Láska bez bulváru

Obaja herci sú verejne známe osobnosti, no napriek tomu sa rozhodli svoj vzťah neprezentovať pod svetlami reflektorov. Priznanie prišlo až teraz, keď sa začalo šíriť čoraz viac dohadov. Mária v príspevku uviedla, že ich cieľom nie je skrývať sa, ale uchovať si súkromie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Maria Mimi Schumerova (@maria_schumera)


„Poznáte tie obrázky s popismi, že nikdy neviete, čo ľudia prežívajú v súkromí? Niekedy však aj tie krásne veci si chce človek prežiť v tichosti. Nie tajne, len súkromne, bez reflektorov. Áno, s Lukášom tvoríme pár, a je to už nejaký čas,“ vysvetlila herečka, prečo doteraz o ich vzťahu nehovorili verejne.

Nejde o senzáciu

