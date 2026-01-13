Seniori, toto číslo si dobre zapamätajte: Hranica 762 eur rozhodne o tom, či si k dôchodku reálne prilepšíte

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa zverejnila dôležitý prehľad.

Pre budúcich seniorov je najdôležitejším číslom, ktoré potrebujú poznať, hodnota 19,7633 eura. Tá totiž slúži na výpočet ich dôchodkov. V prípade seniorov, ktorí už na dôchodku sú, je dôležitejšie vedieť sumu 762 eur, keďže rozhoduje o zvýšení ich dôchodku.

Sociálna poisťovňa informovala o najdôležitejších zmenách pre rok 2026. V prehľade upozornila napríklad na to, že trináste dôchodky ostávajú zmrazené, že rodičovský dôchodok nahradila asignácia dane, či to, aká je už spomínaná aktuálna dôchodková hodnota na tento rok. Zverejnila však aj dôležitú informáciu pre pracujúcich seniorov.

Koľko musia zarobiť

Poistenec, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, je povinne dôchodkovo poistený. Obdobie, ktoré na základe takejto dohody získa, sa za určitých podmienok započítava do obdobia dôchodkového poistenia, informovala Sociálna poisťovňa. Podmienky sa pritom rôznia od toho, akú sumu daný senior zarobí, a tiež od toho, aký druh penzie poberá.

Ilustračná foto: Pexels

V prípade invalidného poistenia, do ktorého patria invalidný dôchodok alebo vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok, sa obdobie, ktoré poistenec získa dohodou o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ako obdobie dôchodkového poistenia započíta vždy. Naopak zo starobného poistenia (starobný, predčasný starobný dôchodok alebo vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok), obdobie dôchodkového poistenia závisí od mesačného príjmu po znížení o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci.

Rozhodujúcim číslom je v roku 2026 hranica 762 eur:

  • Ak zarobíte viac ako 762 eur mesačne: Z vašej mzdy sa odpočíta úľava (tých 762 eur) a zo zvyšku sumy už zaplatíte odvody na starobné poistenie. Vďaka tomu sa vám tento mesiac normálne započíta do obdobia dôchodkového poistenia, čo je kľúčové napríklad pre splnenie podmienky 15 odpracovaných rokov na priznanie dôchodku.
  • Ak zarobíte 762 eur alebo menej mesačne: V tomto prípade vďaka odvodovej úľave neplatíte vy ani zamestnávateľ žiadne poistné na starobné poistenie. Máte síce v danom momente vyššiu výplatu v čistom, ale tento čas sa vám v evidencii Sociálnej poisťovne nebude rátať ako odpracované obdobie na starobný dôchodok.

Ak popri dôchodku pracujete na zmluvu alebo dohodu, z ktorej sa platia odvody, môžete počítať s tým, že sa vám dôchodok neskôr zvýši. Sociálna poisťovňa totiž automaticky zvyšuje dôchodky k 1. januáru, pričom zhodnotí všetky vaše odpracované dni za celý predchádzajúci rok. Aj keby ste robili len jeden mesiac v lete, systém to eviduje. Ak ste však skončili sezónnu prácu a viete, že tento rok už nikde inde pracovať nebudete, nemusíte čakať do januára a môžete sami požiadať o prepočet vašej penzie.

