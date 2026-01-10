Kaderníčka Iryna Snihur: Pravda o brazílskom keratíne a jeho účinkoch z pohľadu expertky s 20-ročnou praxou

Brazílsky keratín patrí medzi najobľúbenejšie profesionálne procedúry na uhladenie a skrotenie vlasov. Napriek jeho popularite však okolo neho koluje množstvo otázok a mýtov – od bezpečnosti zloženia až po jeho vplyv na jemné či poškodené vlasy.
Hladké, lesklé a ľahko upraviteľné vlasy sú pre mnohé klientky hlavným dôvodom, prečo sa rozhodnú pre brazílsky keratín. Táto procedúra dokáže výrazne znížiť „krepovatenie“, zjemniť štruktúru vlasov a vizuálne zlepšiť ich vzhľad už po jedinom ošetrení.
Zároveň však ide o zásah, ktorý si vyžaduje odborný prístup, správnu diagnostiku vlasov a najmä kvalitné produkty. Ako kaderníčka s viac než 20-ročnými skúsenosťami v kozmetickom priemysle upozorňuje Iryna Snihur na to, že brazílsky keratín nie je univerzálnym riešením pre každého.
Výsledok a bezpečnosť ošetrenia závisia od viacerých faktorov – zloženia produktu, obsahu formaldehydu, použitej teploty aj následnej domácej starostlivosti. V rozhovore nám Iryna detailne rozobrala to, ako brazílsky keratín funguje, aké sú jeho výhody, aký je medzi ním a molekulárnou obnovou rozdiel, aké sú limity a ako dosiahnuť čo najlepší a najbezpečnejší výsledok.
Aký je rozdiel medzi brazílskym keratínom a molekulárnou obnovou vlasov?
Brazílsky keratín
Cieľom tohto ošetrenia je narovnať a uhladiť vlasy, eliminovať „krepovatenie“ a kučery a zanechať ich viditeľne rovnejšie a lesklejšie. Procedúra často zahŕňa použitie vysokých teplôt, ktoré slúžia na utesnenie keratínu vo vlasovom vlákne.
Molekulárna obnova
Hlavnou úlohou molekulárnej obnovy je regenerovať poškodené oblasti vlasov ich vyplnením malými molekulami aktívnych látok, ako sú proteíny, aminokyseliny a ďalšie zložky prirodzene prítomné v spojeniach vlasových vlákien. Tento postup zlepšuje štruktúru vlasov zvnútra bez zásahu do ich prirodzenej textúry.
Téme molekulárnej obnovy sa Iryna už podrobnejšie venovala v našom samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať. Brazílsky keratín je skôr o narovnávaní vlasov, zatiaľ čo molekulárna oprava je o obnovení zdravia vlasov.
Nahlásiť chybu v článku