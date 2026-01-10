Kaderníčka Iryna Snihur: Pravda o brazílskom keratíne a jeho účinkoch z pohľadu expertky s 20-ročnou praxou

Foto: Iryna Snihur, Pexels

Frederika Lyžičiar
Brazílsky keratín nie je univerzálne riešenie pre každého.

Brazílsky keratín patrí medzi najobľúbenejšie profesionálne procedúry na uhladenie a skrotenie vlasov. Napriek jeho popularite však okolo neho koluje množstvo otázok a mýtov – od bezpečnosti zloženia až po jeho vplyv na jemné či poškodené vlasy.

Hladké, lesklé a ľahko upraviteľné vlasy sú pre mnohé klientky hlavným dôvodom, prečo sa rozhodnú pre brazílsky keratín. Táto procedúra dokáže výrazne znížiť „krepovatenie“, zjemniť štruktúru vlasov a vizuálne zlepšiť ich vzhľad už po jedinom ošetrení.

Zároveň však ide o zásah, ktorý si vyžaduje odborný prístup, správnu diagnostiku vlasov a najmä kvalitné produkty. Ako kaderníčka s viac než 20-ročnými skúsenosťami v kozmetickom priemysle upozorňuje Iryna Snihur na to, že brazílsky keratín nie je univerzálnym riešením pre každého.

Foto: Pexels

Výsledok a bezpečnosť ošetrenia závisia od viacerých faktorov – zloženia produktu, obsahu formaldehydu, použitej teploty aj následnej domácej starostlivosti. V rozhovore nám Iryna detailne rozobrala to, ako brazílsky keratín funguje, aké sú jeho výhody, aký je medzi ním a molekulárnou obnovou rozdiel, aké sú limity a ako dosiahnuť čo najlepší a najbezpečnejší výsledok.

Aký je rozdiel medzi brazílskym keratínom a molekulárnou obnovou vlasov?

Brazílsky keratín

Cieľom tohto ošetrenia je narovnať a uhladiť vlasy, eliminovať „krepovatenie“ a kučery a zanechať ich viditeľne rovnejšie a lesklejšie. Procedúra často zahŕňa použitie vysokých teplôt, ktoré slúžia na utesnenie keratínu vo vlasovom vlákne.

Foto: Pexels

Molekulárna obnova

Hlavnou úlohou molekulárnej obnovy je regenerovať poškodené oblasti vlasov ich vyplnením malými molekulami aktívnych látok, ako sú proteíny, aminokyseliny a ďalšie zložky prirodzene prítomné v spojeniach vlasových vlákien. Tento postup zlepšuje štruktúru vlasov zvnútra bez zásahu do ich prirodzenej textúry.

Téme molekulárnej obnovy sa Iryna už podrobnejšie venovala v našom samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať. Brazílsky keratín je skôr o narovnávaní vlasov, zatiaľ čo molekulárna oprava je o obnovení zdravia vlasov.

Ako odborníčka na vlasy, čo by ste uprednostnili pre zdravie vlasov? Molekulárnu obnovu alebo brazílsky keratín?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac