Seniori, pripravte sa na zmenu: Dôchodky budú meškať, niektorí z vás si počkajú

Foto: Unsplash/Rawpixel

Nina Malovcová
SITA
Dôchodky
Sociálna poisťovňa upravila termíny kvôli sviatkom.

Sociálna poisťovňa počas veľkonočných sviatkov vyplatí dôchodky v posunutých termínoch. Týka sa to poberateľov, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti poštou. Dôchodky s výplatným termínom v štvrtý deň v kalendárnom mesiaci vyplatí Sociálna poisťovňa ešte pred veľkonočnými sviatkami.

Dôchodky vyplácané v šiesty deň v kalendárnom mesiaci dostanú poberatelia po Veľkej noci. Informovala o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobou 4. apríla 2026, vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodok o dva dni skôr, teda už vo štvrtok 2. apríla.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Povinnosti seniorov voči poisťovni: Správne nahlásenie informácií chráni váš mesačný dôchodok
2.
Dôležité informácie pre seniorov: Ak poberáte dôchodok v hotovosti, o týchto možnostiach musíte vedieť
3.
Tisíce seniorov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky ďalšej skupine, dostanú aj doplatok
Zobraziť všetky články (214)

Zmeny sa dotknú aj mája

Seniori, ktorí očakávajú svoj dôchodok v sviatočný veľkonočný pondelok 6. apríla ho dostanú vyplatený s posunom, a to v utorok 7. apríla. Posun termínov sa týka iba dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom pošty. Dôchodky posielané na bankový účet dostanú poberatelia v obvyklých výplatných termínoch, prízvukovala Sociálna poisťovňa.

Foto: Pexels

Výplatu dôchodkov v hotovosti ovplyvní aj prvomájový sviatok. Dôchodky, ktoré majú byť splatné v sobotu 2. mája dostanú poberatelia o dva dni skôr, a to vo štvrtok 30. apríla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

Najnovšie články

