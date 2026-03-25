Seniori, pripravte sa na zmenu: Dôchodky budú meškať, niektorí z vás si počkajú

Sociálna poisťovňa počas veľkonočných sviatkov vyplatí dôchodky v posunutých termínoch. Týka sa to poberateľov, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti poštou. Dôchodky s výplatným termínom v štvrtý deň v kalendárnom mesiaci vyplatí Sociálna poisťovňa ešte pred veľkonočnými sviatkami.
Dôchodky vyplácané v šiesty deň v kalendárnom mesiaci dostanú poberatelia po Veľkej noci. Informovala o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobou 4. apríla 2026, vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodok o dva dni skôr, teda už vo štvrtok 2. apríla.
Zmeny sa dotknú aj mája
Seniori, ktorí očakávajú svoj dôchodok v sviatočný veľkonočný pondelok 6. apríla ho dostanú vyplatený s posunom, a to v utorok 7. apríla. Posun termínov sa týka iba dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom pošty. Dôchodky posielané na bankový účet dostanú poberatelia v obvyklých výplatných termínoch, prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Výplatu dôchodkov v hotovosti ovplyvní aj prvomájový sviatok. Dôchodky, ktoré majú byť splatné v sobotu 2. mája dostanú poberatelia o dva dni skôr, a to vo štvrtok 30. apríla.
