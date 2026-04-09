Oslávila 112 rokov a netají sa tým, čo je jej elixír mladosti. Vitamíny by ste u nej hľadali ťažko

Niekto by to považoval za prekliatie, iní si to dávajú za cieľ. Dožiť sa veku 100 rokov a vyššie je rozhodne úctihodné, a keď sa vám to podarí, nie div, že každý chce vedieť, čo je vaše tajomstvo. Nedávno napríklad svoj recept na dlhovekosť prezradil aj americký herec Dick Van Dyke, ktorý oslávil presne sté narodeniny.
Najstaršia dáma severozápadného Anglicka oslávila 112. narodeniny. Namiesto toho, aby však usporiadala pri tejto príležitosti veľkú párty, oslávila ich s listom od kráľa a pri jeho čítaní si dopriala uhorkové sendviče a sherry (pozn. red. typ alkoholizovaného vína). Nezaprela sa v nej však ani britská nátura, keďže na skromnej oslave nechýbal ani čaj, torta, a o zábavu sa postarala partička kariet.
Marjorie Hodnett Aylward, narodená v roku 1914 v Londýne, prežila dve manželstvá aj vojnové nálety a 23 rokov učila deti v Devone. „Naozaj som nečakala, že sa dožijem 112 rokov, ale som rada, že tu môžem byť a že mám toľko dôvodov na oslavu,“ hovorí s nadhľadom. O jej príbehu informuje Profimedia.
Aké je jej tajomstvo?
Pri tejto príležitosti prezradila aj svoj recept na dlhovekosť, pričom zastáva jednoduchú mantru. Marjorie, ktorú všetci volajú teta Marj, tvrdí, že k dlhému životu stačí jediné: „Pozerajte sa vpred s nádejou, a nie späť s ľútosťou.“
„Život je na to, aby sa žil, a je na vás, aby ste si ho užili čo najlepšie,“ pripomína Marjorie.
„Verím, že by ste mali robiť všetko dobro, čo môžete, všetkými prostriedkami, akými môžete, na všetkých miestach, kde môžete, všetkým ľuďom, ktorým môžete, tak dlho, ako len môžete,“ zhrňuje svoju životnú filozofiu a pridáva ďalšie múdre slová: „Dobré pravidlá, podľa ktorých sa má žiť, mám každý deň v mysli, a ak sa ich snažíte dodržiavať, nemôžete urobiť chybu.“
A ako najradšej trávi svoje dni? Číta, píše poéziu, sleduje dianie v spoločnosti a je zanietenou fanúšičkou ragbyového tímu Exeter Chiefs. A zatiaľ čo mladšie generácie hľadajú elixír mladosti v najrôznejších vitamínových kapsulách, teta Marj si vystačí s čajom, optimizmom a kvapkou sherry.
