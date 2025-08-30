Ďalší Slovák môže výskať od radosti: V lotérii vyhral rekordnú sumu peňazí, tiket ho nestál ani 5 eur

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Malé loto prinieslo veľkú radosť.

Na východe Slovenska sa šťastie usmialo na jedného z hráčov. V stredajšom žrebovaní hry LOTO 5 z 35 získal výhru, ktorá je zatiaľ najvyššou v tomto roku. Na jeho účet pribudne až 92 813,28 eura.

Ako informovala spoločnosť TIPOS, jackpot padol po troch žrebovaniach, v ktorých víťaz nebol. Vo štvrtom kole sa hralo o viac než 90-tisíc eur a napokon sa našiel výherca, ktorý sa postaral o nový rekord v malom lote.

Stačila obyčajná náhodná stávka

Šťastný tiket si hráč uzatvoril v Košickom kraji. Na predajnom mieste TIPOSu požiadal o osemtipovú náhodnú stávku aj s doplnkovou hrou JOKER. Celý tiket ho vyšiel na 4,50 eura. V žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo 27. augusta 2025, padli čísla 3, 13, 15, 23 a 28. Práve tieto čísla mal hráč na svojom tikete a priniesli mu jackpot takmer 93-tisíc eur.

Ilustračná foto: Pexels

Doteraz najvyššiu tohtoročnú výhru v malom lote získal hráč v Trnavskom kraji, keď si 30. apríla odniesol 90 827,44 eura. Historicky najvyšší jackpot v LOTO 5 z 35 však padol ešte v roku 2019. Hráč z Trenčianskeho kraja vtedy vďaka systémovej stávke vyhral až 233 965,66 eura a spolu s menšími výhrami získal dokopy viac než 240-tisíc eur.

Malý vklad, vysoká šanca

LOTO 5 z 35 patrí medzi číselné lotérie, ktoré sú pre hráčov atraktívne práve nízkym vkladom. Jeden tip stojí 0,50 eura. Zároveň ide o hru s najvyššou pravdepodobnosťou na výhru z prvého poradia. Jackpot vychádza približne na 1 ku 324-tisíc. Žrebovanie prebieha trikrát do týždňa, v stredu, v piatok a v nedeľu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
