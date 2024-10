Moderátorka Erika Barkolová rapídne schudla. Teraz prezradila svoj trik na chudnutie, zvládne to pritom každý

Nie je to tak dávno, čo mohli diváci sledovať výraznú zmenu v postave obľúbenej moderátorky. Tá bola totiž vždy štíhla a vyšportovaná, podobne ako ostatné moderátorky relácie Top Star, a tak nie div, že si ľudia všimli, keď náhle mala kilá navyše. Rozhodla sa s nimi však zabojovať a fotografie zo začiatku roka a z dneška takmer vyzerajú, že zobrazujú dvoch odlišných ľudí.

Ako informuje portál Nový Čas, dlhoročná moderátorka TV JOJ sa v minulosti venovala fitnes a v najlepšej forme zvažovala aj to, že by v ňom mohla súťažiť. Potom však prišli zdravotné problémy, ktoré sa podpísali nielen na tom, že sa musela vzdať pohybu, ale odrazilo sa to aj na jej váhe.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)

Chcela svoju postavu späť

Keďže moderátorka bola v minulosti viac než aktívna, nie div, že sa rozhodla s nadbytočnými kilami bojovať. Hoci bolo z jej profilu na sociálnej sieti jasné, že si užíva život aj s nimi, teraz je zas vidieť, že je maximálne hrdá na to, čo dokázala, o čom svedčia fotografie v plavkách, ktoré vystavila na obdiv fanúšikom.

Hoci Erika neprezradila, koľko presne schudla, zmena je viditeľná na prvý pohľad. Stačí sa pozrieť na fotografie zo začiatku roka a porovnať ich so súčasnými. Schudnutie sa totiž moderátorke podpísalo nielen na postave, ale tiež na tvári, ktorá je tiež o poznanie štíhlejšia a vyzerá tak nielen chudšie, ale aj mladšie.

Toto jej pomohlo schudnúť