Scéna ako vystrihnutá z Priateľov: Žena vo svojom dome našla opicu, ktorá vyzerá ako Marcel

Foto: MovieStillsDB/ Instagram (barehandsberan)

Petra Sušaninová
Takého návštevníka by u seba zrejme nikto nečakal.

Ak ste sledovali sitkom Priatelia, možno si pamätáte nezbednú opičku, malpu kapucínsku, menom Marcel, ktorá sa na chvíľu stala Rossovým domácim miláčikom. Žena ostala poriadne prekvapená, keď zrazu malpu objavila vo svojom dome. Odborník na odchyt zvierat jej neveril.

Presne ako tá zo sitkomu Priatelia

Ako informuje web People, odborník na odchyt zvierat Michael Beran v americkom Missouri priznal, že v priebehu rokov už mal v rámci svojho povolania veľa zvláštnych telefonátov. Keď mu ale volala žena, že má v dome, presnejšie v garáži, opicu, nechcel tomu veriť.

„Vyzerá presne ako tá zo sitkomu Priatelia, nerobím si žarty,“ tvrdila rozrušená žena dispečerovi pohotovostnej služby do telefónu. Keď sa informácia napokon dostala k Beranovi, bol skeptický. Často mu vraj ľudia volajú, lebo si myslia, že videli opicu v lese či v parku. A vždy sa z toho napokon vykľuje niečo menej exotické, napríklad medvedík čistotný.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Michael Beran (@barehandsberan)

Situácia nabrala nečakaný spád

Keď však napokon vkročil do garáže volajúcej, ostal poriadne zaskočený. Skutočne tam totiž bola malá, vystrašená malpa kapucínska. „Prvýkrát za 60 rokov to bola skutočne opica,“ vyjadril sa šokovaný Beran. Situácia navyše nabrala nečakaný spád, keď malpa zrazu skočila na majiteľku domu. Tá, pochopiteľne, spanikárila.

Na chvíľu nastal poriadny chaos, no Beranovi sa podarilo opicu aj majiteľku domu upokojiť. Malpu napokon bezpečne odchytil a podarilo sa mu dostať ju do prepravky.

Čoskoro sa dispečingu ozvala osoba, ktorá si uvedomila, že jej opica ušla. Bol to majiteľ primáta na úteku. V štáte Missouri je totiž chov málp za istých okolností legálne povolený. Po tom, ako majiteľ odborníkom ukázal potrebné povolenia na chov takéhoto zvieraťa, Beran mu opicu odovzdal. Navyše, zviera malo aj mikročip. Príbeh tak má šťastný koniec.

Ak sa vám takýto milý príbeh páčil, prečítajte si náš článok o tom, ako jediná otázka navždy zmenila dvom mužom život.

