Kuriér doručoval mužovi balíky: Jedna otázka obom zmenila život

Kuriéri denne doručujú obrovské množstvá balíkov a neraz sú v riadnom zhone. Jeden si však našiel čas na to, aby majiteľovi balíka položil jednoduchú otázku. Obom to zmenilo život.
Príbeh sa stal virálnym
Ako píše web People, začalo to ako celkom obyčajné doručovanie balíka v New Jersey. Interakcia sa však stala virálnou a video si na TikToku pozrelo už vyše 33,5 milióna ľudí. Kuriér Kyle Thurkauf, vodič UPS, doručoval krabice s knihami Damianovi Lewisovi, autorovi knihy Call Me First: A Man’s Blueprint to True Leadership at Home. Keď Thurkauf niesol balíky na verandu, položil jednoduchú otázku: „O čo ide s tými knihami?“
Damian sa vyjadril, že Kyle mu knihy doručoval už nejaký čas. Väčšinou však len položil krabice na verandu, nestretávali sa tvárou v tvár. Tentoraz sa však pri preberaní balíkov stretli osobne. Lewis kuriérovi vysvetlil, že je autorom knihy a jednu mu ponúkol. Na videu to síce nie je vidieť, no Thurkauf si knihu skutočne vzal.
Lewis vysvetlil, že si tým nerobil reklamu. Jednoducho mal radosť, že kuriér prejavil o knihu záujem a bol rád, že si ju niekto prečíta. Bola to len obyčajná medziľudská interakcia, ktorá však mala čoskoro všetko zmeniť.
@thecallmefirstblueprint Here is a clean, search friendly video description you can drop straight in. It stays real, specific, and searchable. A UPS driver noticed the constant book deliveries at my house and asked what was going on. I handed him a copy of the book I wrote, and two days later he came back saying how much it helped him and asking where he could buy it. This book is written for men who want to lead better at home, communicate with confidence, earn real respect, and become dependable husbands and fathers. It breaks down leadership, responsibility, discipline, and presence in a way most men were never taught. If you are a husband, a father, or a man trying to step up, build structure, and stop guessing your way through life, this book was written for you. Available on Amazon and TikTok Shop. Click the link below to get your copy. Optional hashtags if you want them added #mensleadership #fatherhood #husbandgoals #selfdiscipline #callmefirst ♬ Boundless Worship – Josué Novais Piano Worship
Znamenalo to všetko
Thurkauf sa totiž o niekoľko dní k Lewisovi vrátil, hoci tentoraz pre neho žiaden balík nemal. Chcel mu len povedať, že knihu dočítal a naozaj sa mu veľmi páčila. Opýtal sa tiež, kam môže odkázať ľudí, ktorí by si ju chceli kúpiť. „To, že sa vrátil kvôli tomuto, pre mňa znamenalo všetko,“ vyjadril sa Lewis. Navyše, načasovanie ani nemohlo byť lepšie.
