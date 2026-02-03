Kuriér doručoval mužovi balíky: Jedna otázka obom zmenila život

Ich príbeh si získal srdcia miliónov ľudí.

Kuriéri denne doručujú obrovské množstvá balíkov a neraz sú v riadnom zhone. Jeden si však našiel čas na to, aby majiteľovi balíka položil jednoduchú otázku. Obom to zmenilo život.

Príbeh sa stal virálnym

Ako píše web People, začalo to ako celkom obyčajné doručovanie balíka v New Jersey. Interakcia sa však stala virálnou a video si na TikToku pozrelo už vyše 33,5 milióna ľudí. Kuriér Kyle Thurkauf, vodič UPS, doručoval krabice s knihami Damianovi Lewisovi, autorovi knihy Call Me First: A Man’s Blueprint to True Leadership at Home. Keď Thurkauf niesol balíky na verandu, položil jednoduchú otázku: „O čo ide s tými knihami?“

Damian sa vyjadril, že Kyle mu knihy doručoval už nejaký čas. Väčšinou však len položil krabice na verandu, nestretávali sa tvárou v tvár. Tentoraz sa však pri preberaní balíkov stretli osobne. Lewis kuriérovi vysvetlil, že je autorom knihy a jednu mu ponúkol. Na videu to síce nie je vidieť, no Thurkauf si knihu skutočne vzal.

Lewis vysvetlil, že si tým nerobil reklamu. Jednoducho mal radosť, že kuriér prejavil o knihu záujem a bol rád, že si ju niekto prečíta. Bola to len obyčajná medziľudská interakcia, ktorá však mala čoskoro všetko zmeniť.

Znamenalo to všetko

Thurkauf sa totiž o niekoľko dní k Lewisovi vrátil, hoci tentoraz pre neho žiaden balík nemal. Chcel mu len povedať, že knihu dočítal a naozaj sa mu veľmi páčila. Opýtal sa tiež, kam môže odkázať ľudí, ktorí by si ju chceli kúpiť. „To, že sa vrátil kvôli tomuto, pre mňa znamenalo všetko,“ vyjadril sa Lewis. Navyše, načasovanie ani nemohlo byť lepšie.

