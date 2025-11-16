SaS navrhuje zakotviť členstvo Slovenska v Európskej únii a v NATO do ústavy: Ide vraj o dôležitý signál

Nešlo by len o formálne potvrdenie medzinárodnopolitickej orientácie krajiny.

Opozičná strana SaS navrhuje zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) do ústavy. Chce to docieliť návrhom ústavného zákona, ktorým by sa menila Ústava SR, ktorý skupina poslancov za SaS predložila do Národnej rady (NR) SR.

„Týmto návrhom ústavného zákona sa navrhuje premietnuť široký a dlhodobý politický konsenzus v otázke potreby a významu členstva SR v Európskej únii a NATO do ústavy tým, že ústava bude explicitne konštatovať, že SR je členským štátom Európskej únie a NATO. Zároveň s tým sa navrhuje do ústavy zakotviť aj prihlásenie sa k hodnotám, na ktorých je EÚ založená a ktoré zodpovedajú hodnotám, na ktorých je založená SR ako demokratický právny štát, a k plneniu záväzkov, ktoré SR vyplývajú z členstva v NATO,“ priblížili predkladatelia.

Do ústavy chce pridať aj túto vec

Explicitné konštatovanie členstva SR v EÚ a NATO v ústave nie je podľa nich nevyhnutnou podmienkou pre jeho existenciu, no logickým krokom. „Nešlo by len o formálne potvrdenie medzinárodnopolitickej orientácie krajiny, ale aj o dôležitý signál všetkým občanom a partnerom SR o jej dlhodobom a pevnom zakotvení v európskych a transatlantických štruktúrach. Zároveň by tento krok posilnil právnu stabilitu a poskytol jednoznačnú odpoveď na otázky o zahraničnopolitickej orientácii SR,“ argumentovali.

Do ústavy navrhla SaS tiež pridať odsek, ktorý by jasne potvrdzoval, že SR uznáva prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR a nič v ústave ani ústavných zákonoch sa nemôže vykladať tak, že by túto zásadu spochybňovalo.

„Cieľom je vylúčiť akékoľvek pochybnosti o prednosti práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku schválenia ostatnej novely ústavy,“ ozrejmila. Do ústavy chce doplniť tiež odsek o tom, že o vystúpení z týchto organizácií sa môže rozhodovať iba ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Skutočných študentov vyháňa bojovať na Ukrajinu, do diskusie si zavolal falošných z radov nominantov Smeru,…

